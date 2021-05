Krape lovi na moko in sveža jajca (FOTO)

15 let je bil star, ko se je navdušil za ribolov.

Morda ste jih opazili tudi vi, predvsem na instagramu: fante, med njimi le redko dekle, ki lovijo krape. Ko jih potegnejo iz vode, se z njimi praviloma fotografirajo, potem pa jih, nemalokrat težke nekaj deset kilogramov, hitro spustijo nazaj. Med tistimi imeni, ki v svetu slovenskega kraparstva postajajo vse bolj prepoznavna, je. Njegovi ribiški prijatelji so nam povedali, da je 33-letni Kranjčan eden tistih, ki pri nas izdelujejo najboljše vabe za krape.»Trenutno je krapolov po svetu in tudi pri nas v razcvetu,« začne o posebni veji športnega ribolova pripovedovati Luka Blažič. Nekaj besed o krapolovu najdemo tudi na spletni strani Ribiške zveze Slovenije, kjer je krap omenjen kot popularna ribja vrsta stoječih voda. Takole še zapišejo na zvezi o brkatem velikanu: »Naseljuje številna naravna in umetna jezera, mrtvice, akumulacije, ribnike, a tudi srednje in spodnje tokove večine naših rek. Je priljubljena športna riba in v ulovu po teži zaseda vodilno mesto med ciprinidnimi vrstami. Njegova povprečna teža je med dvema in tremi kilogrami. Pogoste so objave rekordnega ulova rib, težjih od deset kilogramov.«V svet krapolova se je podal z rosnimi petnajstimi leti. »Takrat na tržišču še ni bilo veliko vab za krape in pravi užitek je bil, če si ustvaril dobro vabo,« pravi sogovornik, ki je nekaj časa pisal članke, torej reportaže iz Slovenije, za nemške revije, osredotočene zgolj na krapolov.Sčasoma so ga prijatelji spodbudili, da je poleg redne službe – po poklicu je konstruktor – začel v prostem času izdelovati še vabe za krape, in to pod imenom Heron Baits.In kaj je krapom najbolj všeč? »Moje vabe temeljijo na naravnih sestavinah, vanje ne dodam nobenih umetnih pripravkov. Vse, kar vmešam vanje, je živalskega oziroma rastlinskega izvora – to so fermentirane moke žitaric, mlečni proteini, ribja moka ali rakova, kot tudi moka lignjev, zraven pa sveža jajca in še kaj,« pravi Blažič in doda, da pri mešanicah uporablja nekatere začimbe, denimo grško seno in papriko. Kako veliki krapi pa plavajo v slovenskih vodah? »V Blejskem jezeru so tudi krapi, veliki kak meter in težki prek 30 kilogramov,« do gorenjskih ribjih velikanov zaplava sogovornikova beseda. Ravno Blejsko jezero je med kraparji med najbolj priljubljenimi v Sloveniji, dober ulov pa se največkrat obeta tudi na Šmartinskem in Kočevskem jezeru, to je v zadnjem času vse bolj popularno.Kaj pa največji, ki ga je ujel? »Največjega sem ujel avgusta 2015 na velikem akumulacijskem jezeru na jugu Francije, kazalec na tehtnici se je ustavil na 28,2 kilograma. Ujel sem ga na kombinacijo fishmeal boilies in tigrovega oreščka,« nekaj podrobnosti o kapitalcu še prida Luka Blažič, v svetu kraparstva znan pod imenom Heron Baits.