Kranjski policisti pokazali, koga so reševali v gorah (FOTO)

V torek okoli 17.30 se je na poti s Planine za Migovcem v občinI Bohinj izgubila planinka. Gorski reševalci GRS Bohinj so nepoškodovano planinko in njenega psa z vitlom dvignili v policijski helikopter in ju prepeljali v dolino. Kranjski policisti so na facebooku objavili fotografijo rešenega psa in pripisali (nelektorirano): »Najbolj kjut "stranke". Kuža in skrbnica rešena z brezpotja.«