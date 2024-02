Kraje vozil v Sloveniji. Te znamke imajo tatovi najraje

Lani je bilo pri nas ukradenih 556 motornih vozil, od tega 270 avtomobilov. Številki sta nekoliko slabši kot v letih 2021 in 2022, ko je bilo ukradenih 417 oziroma 403 vozila, od tega 209 oziroma 211 avtomobilov. To je sicer manj pereče kot v malce bolj oddaljeni preteklosti: do leta 2016 je bilo v Sloveniji odtujenih več kot 1000 motornih vozil na leto, največ v letih 2013 in 2014, ko jih je bilo dobrih 1400.

V zadnjih nekaj letih se je število odtujenih motornih vozil zmanjšalo, je pa, kot rečeno, lanska številka slabša od predlanske, upamo, da to ne pomeni obrata v neugodno smer. Kot vselej je bilo lani med motornimi vozili največ odtujenih osebnih avtomobilov, sledijo kolesa z motorjem in motorna kolesa. Pri zadnjih dveh kategorijah je letno število odtujenih vozil odvisno tudi od vremenskih razmer, saj je v bolj mili ali krajši zimi motoristična sezona daljša, število odtujenih koles z motorjem in motornih koles pa se poveča.

Nasveti policije • Ne parkirajte na neosvetljenih ulicah in parkirnih prostorih. Uporabljajte urejena parkirišča, garaže in garažne hiše. • Ko zapuščate vozilo, ključ izvlecite iz kontaktne ključavnice, zavrtite volan, da se zaskoči volanska ključavnica, zaprite vsa okna in zaklenite vrata. Ne pozabite na prtljažnik. • Vozilo zaklenite, tudi če ga parkirate v zaklenjeni garaži. • V vozilu ne puščajte dokumentov (prometnega dovoljenja, zelene karte, zavarovalne police in servisne knjižice). • Alarmna naprava, ključavnica za volan ali menjalnik in druge varnostne naprave koristijo le, če jih uporabljate dosledno. • Storilec lahko ob vlomu v stanovanje ali hišo najde tudi kontaktne ključe in odpelje še vozilo, zato ključev niti doma ne puščajte na vidnem mestu. • S sosedom se dogovorite o medsebojni pomoči pri opazovanju oziroma varovanju vozila. • Ko opazite, da so vam ukradli vozilo, o tatvini nemudoma obvestite policijo. Pomembno je, da so o tatvini čim prej obveščene vse razpoložljive policijske patrulje, da lahko ustrezno ukrepajo, če vozilo opazijo. • Ob prijavi dajte policistu vse podatke, ki jih bo od vas zahteval. O svojem vozilu in predmetih v njem navedite čim več podatkov oziroma značilnosti, po katerih bi vozilo oziroma navedene predmete prepoznali. • Policiji sporočite tudi, če ste storilca zalotili pri tatvini. Pri tem si poskušajte zapomniti smer njegovega bega, opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo), registrsko številko, barvo, znamko in tip njegovega vozila.

Najbolj priljubljene znamke

Pri avtomobilih je med tatovi najbolj priljubljena znamka motornih vozil Renault, sledijo nemški VW, BMW, Audi, Opel. Med modeli sta najbolj iskana renault clio in renault megane. Med kolesi z motorjem so daleč najpogostejša tarča različni izdelki znamke Piaggio, pri motociklih pa znamka BMW. Če se še vrnemo k avtomobilom, lahko iz statistike med lani najdražjimi najdemo modele, kot so porsche macan turbo, BMW X6 in X5, tudi audi Q7.

Najpogosteje ukradena vozila VIR: Policija

Kot pravijo na policiji, tatovi večino odtujenih motornih vozil razstavijo na rezervne dele, te uporabijo za popravilo poškodovanih vozil. Del jih ostane v Sloveniji, del pa jih prepeljejo v tujino, kjer jih prav tako v večini razstavijo na rezervne dele.

Kako se tatovi lotevajo avtomobilov?

Kot so nam povedali na policiji, so zdaj skoraj vsa vozila, razen starejših, opremljena s sistemom zaščite oziroma blokade motorja. Storilci morajo vozilo najprej odpreti (običajno s silo), nato pa potrebujejo elektronske pripomočke, s katerimi lahko nepooblaščeno zaženejo motor. V nekaterih primerih pridobijo kontaktni ključ vozila, s katerim ga nato odtujijo.

Ukradena motorna vozila v Sloveniji VIR: Policija

Policija opozarja, da je v preteklih letih tudi v Sloveniji zaznala storilce, ki so pri tatvini vozila z nameščenim sistemom brezstičnega ključa (angl. keyless) uporabljali poseben elektronski pripomoček, s katerim zaznajo ključ (na primer v jakni na obešalniku v lokalu, čez zid v stanovanjski hiši ...), in nato podaljšajo domet ključa do pripomočka, ki ga ima drug storilec v neposredni bližini vozila. Ta vozilo nato odpre, zažene motor in ga odpelje.