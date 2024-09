KPK zaradi korupcijskih tveganj pri nakupu računalnikov ministrstvu izdala več priporočil

KPK je ministrstvu za digitalno preobrazbo izdala več priporočil, potem ko je pri nakupu 13.000 računalnikov zaznala več korupcijskih tveganj. Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni potrdila, zato je postopek ustavila, je pa zaznala sum kršitve zakona o javnem naročanju in zadevo odstopila Državni revizijski komisiji.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je postopek začela na podlagi prijave, ki jo je prejela konec leta 2023. Zaznali so številna korupcijska tveganja tako pri izvedbi javnega naročila za nakup 10.000 prenosnih računalnikov kot tudi pri sklenitvi aneksa za nakup dodatnih 3000 računalnikov, so danes sporočili iz komisije. Pri sklepanju aneksa je KPK zaznala tudi sum kršitve zakona o javnem naročanju, zato je zadevo odstopila v reševanje Državni revizijski komisiji.

Ker ministrstvo za digitalno preobrazbo ni prijavilo vseh oseb, ki so sodelovale pri javnem naročilu in so dolžne poročati premoženjsko stanje, in ker niso vsi sodelujoči oddali prijave premoženjskega stanja, bo KPK sume teh kršitev preverila v ločenem postopku, so dodali.

Glede na razpoložljive informacije drugih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije komisija ni mogla potrditi, zato je postopek ustavila.

Sum usklajenega nastopa

Po oceni KPK so bili sicer postopki izvedbe javnega naročila izpeljani brez jasnih ciljev, meril in kriterijev. Hkrati niso bila ustrezno upoštevana temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo sorazmernosti.

Ob pripravi različnih vsebinskih sklopov javnega naročila ministrstvo ni upoštevalo dejanskih potreb, naročnik ni zagotovil ustreznih varovalk glede garancijskih rokov opreme, ponudbe pa so oddali le tisti ponudniki, pri katerih je ministrstvo predhodno opravilo analizo trga. Pri tem je bil vsak od štirih ponudnikov najugodnejši v enem od štirih sklopov, kar kaže na sum usklajenega nastopa v postopku javnega naročila, so korupcijska tveganja oziroma nepravilnosti še strnili na KPK.

Komisija je ministrstvu priporočila, da v prihodnje pred izvedbo javnega naročila pripravi jasne kriterije upravičencev do izposoje računalniške opreme ter smernice oziroma pravila ustreznega načrtovanja nabav in priprave razpisne dokumentacije, tako da bodo dosledno spoštovana temeljna načela javnega naročanja. Ministrstvu je priporočila tudi, da z ustreznimi usposabljanji zagotovi profesionalizacijo zaposlenih, ki izvajajo javna naročila, in opravi notranjo revizijo tega javnega naročila.