Družina od države dobila računalnik, zdaj obupuje: »To je obup. Internet ti ves čas ven meče«

Po vsega skupaj dveh urah uporabe v treh dneh se je morala družina iz okolice Velenja že posloviti od računalnika. Gre za enega od 13.000 razvpitih prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) kupilo za 6,5 milijona evrov, potem pa so več mesecev ležali v skladišču. Pristojni so namreč iskali načine, komu jih razdeliti.

Več mesecev so ležali v skladišču. FOTO: Ministrstvo Za Digitalno Preobrazbo

Na koncu je padla odločitev, da bo še nerazdeljenih 10.000 računalnikov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad v okviru razpisa razdelil socialno šibkim družinam z vsaj enim osnovnošolskim otrokom. Ena od teh je bila tudi uvodoma omenjena družina. Govorili smo z mamo, ki se ni želela javno izpostavljati. Razložila nam je, da so na prvem razpisu, ki se je končal 22. junija, oddali vlogo za računalnik in ga nato tudi prejeli. Gre za znamko Lenovo.

12 EVROV je odštela za poštnino.

»Dva dni je delal normalno oziroma dokaj normalno, saj so naložili operacijski sistem (linux, op. a.), ki ni primeren za družine z otroki,« pravi sogovornica, ki dodaja, da je linux povsem drugačen od drugih operacijskih sistemov, kot je denimo windows. Poleg tega se nanj, ko se enkrat povežeš na brezžično omrežje, tudi ne moreš povsem zanesti: »To je obup. Internet ti ves čas ven meče. Večkrat se moraš na novo povezati. In vsakič na novo vpisati geslo.« Težave so nastopile že tretjega dne.

Ministrstvo kupi 13.000 računalnikov in jih uskladišči. Odločijo, da jih 10.000 razdelijo socialno šibkim. Do tega četrtka so odposlali 607 računalnikov.

Servis le v Ljubljani

»Hčerka je želela na plačljivi storitvi videa na zahtevo največje slovenske komercialne televizije pogledati snov za naslednje šolsko leto, saj ji matematika dela preglavice. Ob vklopu računalnika pa šok. Na ekranu so se izpisale številke in črke (sistemska napaka), kot bi hoteli računalniku na novo naložiti sistem.« Takoj se je obrnila na servis v Ljubljani, ki ga je MDP kot edinega v državi določil za popravilo računalnikov.

Ministrica Emilija Stojmenova Duh se je morala zaradi računalnikov že zagovarjati pred poslanci. FOTO: Jože Suhadolnik

»Ker imamo doma dojenčico s kolikami, sem računalnik na svoje stroške po pošti poslala priporočeno s povratnico ter takoj na servis poslala mail, da je računalnik na poti k njim, in opisala napako. Ni bilo odgovora, da so ga prejeli. Po enem tednu sem klicala na telefonsko številko, ki je bila dodana računalniku. Po klicu pa sem ostala brez besed, saj naj bi se sesul disk računalnika. In obljubili so mi, da ga bodo popravili in mi ga v najhitrejšem možnem času poslali nazaj.«

»Zanimivo je, da so računalnike posodili družinam z nizkimi dohodki, da želijo pomagati otrokom iz socialno ogroženih družin. Družine pa moramo na lastne stroške (pošiljka me je prišla 12 evrov) računalnike pošiljati na servis, ki je v Ljubljani. Če bi določili več servisov po regijah, bi bilo vsem lažje,« je razočarana sogovornica.

Tako je svojim sledilcem na X včeraj sporočila ministrica za digitalno preobrazbo. FOTO: X/@stojmenovaduh

Na MDP so na naša vprašanja glede servisov na kratko odgovorili: »Prenosni računalniki so novi. V primeru kakršnih koli napak je servis zagotovljen. Ob prejemu prenosnika upravičenci dobijo navodila in kontaktne podatke, na koga naj se obrnejo v primeru težav.« Do tega četrtka je bilo upravičencem odposlanih 607 računalnikov, prevzetih pa 547. Vročanje, kot so dodali na MDP, poteka prek Pošte Slovenije. »Linux deluje,« pa je včeraj malo po poldnevu na omrežju X le še pristavila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.