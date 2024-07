V SDS napovedali vnovično interpelacijo Stojmenove Duh

Poslanska skupina SDS bo vnovič vložila interpelacijo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, je prek družbenega omrežja X sporočila vodja poslanske skupine Jelka Godec. Povod je ugotovitev računskega sodišča, da lanski nakup 13.000 prenosnih računalnikov ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

Računsko sodišče, ki je pod drobnogled vzelo nakup 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov, je po poročanju TV Slovenija ugotovilo, da ministrstvo za digitalno preobrazbo ni opravilo predhodne opredelitve dejanskih potreb in zato ni moglo ustrezno opredeliti tehničnih lastnosti teh računalnikov. Po mnenju računskega sodišča nakup ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

V delu javnosti so se posledično že pojavili pozivi k odstopu ministrice

»V poslanski skupini SDS radi pomagamo ministrici za digitalno preobrazbo pri odločitvi in bomo znova vložili interpelacijo. Poslanci SD in Levice pa lahko razmislijo, ali se bodo pri glasovanju spet vzdržali,« je na omrežju X zapisala Godčeva.

SDS je eno interpelacijo proti Stojmenovi Duh sicer že vložila januarja letos, a jo je konec marca ministrica uspešno prestala. Povod za interpelacijo je bil omenjeni nakup prenosnih računalnikov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Interpelacijo so vložili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nevestnega dela v službi, oškodovanja javnih sredstev, davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa računalnikov.

Ministrica je vse očitke zavrnila in ocenila, da je s svojim delom in ekipo vestno opravljala svoje naloge.

V današnjem odzivu na mnenje računskega sodišča pa so na ministrstvu ocenili, da je bil nakup prenosnikov smotrn in potreben, računalniki pa so že in še bodo prišli do upravičencev na zakonit in pregleden način.