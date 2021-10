Koruzo so ličkali po starem

Potrgali so domačo sorto trdinko. FOTOgrafiji: Jože Žerdin

V vasi Nedelica v občini Turnišče uspešno deluje Kulturno društvo Rdeči zvonček, ki med drugim ohranja in obuja stare kmečke običaje in kulinariko. Društvo tesno sodeluje z zakoncemain(ta je sin narodnega heroja), ki živita v Ljubljani. V Nedelici sta podedovala staro prekmursko domačijo, pokrito s slamo, iz leta 1877. Zdaj je obnovljena, v njej je muzej.V tem koronačasu so tam že 11. prikazali staro opravilo, ličkanje koruze, kot so to počeli pred mnogimi desetletji. Najprej so člani društva na njivi družineinročno potrgali domačo sorto trdinko, ki se jo uporablja tako za krmljenje živine kot za prehrano, in jo z lesenim vozom pripeljali na Kovačevo domačijo. Zatem so sedli okoli kupa koruze in začeli ličkati. Med opravilom so peli prekmurske ljudske pesmi in koruzo v košarah nosili na prikolico, da jo bodo Tkalčevi doma posušili. Koruzno ličje so shranili v platneno vrečo, ko se bo posušilo in ga bodo očistili, pa bodo v vaškem domu v Nedelici pripravili delavnice, na katerih bodo članice sekcije za ročna dela, ki jo vodi, pletle cekarje in okrasne izdelke.Nad organizacijo dogodka je bdel predsednik KD Rdeči zvonček Nedelica, pomagali so mu vsi člani. Ob koncu ličkanja so se še posebno potrudile članice, saj so pripravile kmečke jedi, kakršne so nekoč ob takšnih priložnostih skuhale njihove babice, člani društva pa so iz svojih kleti prinesli bio vino, nekateri so ga pripeljali iz bližnjih Dobrovniških goric.