Koroška: poplave povzročile tudi onesnaženje s težkimi kovinami

Med poplavami na začetku avgusta je bilo na Koroškem, predvsem v Črni, Mežici in Prevaljah poplavljenih veliko objektov, dvorišč in vrtov. Da je voda s sabo nosila marsikaj, so pristojni opozarjali že od začetka. Zdaj je občan Prevalj razkril črno na belem, da je med poplavami prišlo tudi do ponovnega onesnaženja s težkimi kovinami, ki je Korošcem še kako znano iz ne tako oddaljene preteklosti, ko je bila Mežiška dolina zaradi predelave svinca in cinka neporaščena in zastrupljena, zaradi česar se je je prijelo ime Dolina smrti.

Krajan Prevalj Damjan Gradišnik je objavil rezultate analize vzorcev tal iz naselja Ob Meži v Prevaljah, ki je bilo poplavljeno. Vzroci so bili vzeti s petih lokacij na njegovi parceli po tem, ko so z nje odstranili med poplavami nanešen mulj, travno rušo in zemljo z vrta. Analize je opravilo podjetje Envit, ki se ukvarja s čiščenjem kontaminiranih tal. Na NIJZ smo se obrnili za interpretacijo rezultatov in potrditev le teh, pa so nam odgovorili, da bodo interpretirali le »rezultate uradnih podatkov uradnega vzorčenja s strani pristojnih inštitucij in na podlagi ugotovitev predlagali javnozdravstvene ukrepe in priporočila. Za slednje bo zelo pomembna tudi primerjava med rezultati meritev, ki se v delu Koroške izvajajo že več let. Za primerjavo rezultatov so pomembne okoliščine odvzema vzorcev in metoda analiziranja. Podatkov vzorčenj, ki jih niso opravile pristojne inštitucije, ne moremo komentirati, saj ne poznamo vseh okoliščin odvzemov vzorcev, ki pa so pomembne za pripravo ugotovitev in priporočil.

Uradni rezltati pristojnih inštitucij javnosti še niso znani.

Se bodo otroci še lahko igrali na travi?

Kot dokazuje objavljen dokument rezultatov analize zemlje, je bila na vseh petih mikrolokacijah presežena kritična vrednost vsebnosti svinca in cinka v tleh ter presežena opozorilna vrednost za kadmij.

Rezultati analize tal po poplavah v Prevaljah. FOTO: Zaslonski Posnetek, Vir: Damjan Gradišnik

Mejne, opozorilne in kritične vrednosti FOTO: Zaslonski Posnetek, Vir: Damjan Gradišnik

KRITIČNA VREDNOST je koncentracija posamezne neavrne kovine v tleh, pri kateri zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.

Kritična vrednost svinca je določena pri 530 mg/kg, na analiziranem območju pa je bila izmerjena vsebnost svinca od najmanj 690 do 989 mg/kg, kar je skoraj dvakratna kritična vrednost.

Kritična vsebnost cinka je na vseh petih mikrolokacijah vsaj dvakrat presežena. Kritična vrednost je določena pri 720 mg/kg, izmerejena pa od 1399 do 2267 mg/kg.

Pod nivojem kritične vrednosti se je pokazala le vsebnost kadmija. Za ta elelemnt je kritična vrednost določena pri 12 mg/kg, najvišjo vsebnost na izbrani lokaciji pa so izmerili pri 9,57 mg/kg. Naj opozorimo, da je pri 12 kritična vrednost, opozorilna vrednost pa je določena pri 2 mg/kg.

»Očitno je prišlo tudi do ekološke katastrofe. Zakaj pristojni molčijo? Analize so bile že sigurno narejene!« se jezi Prevaljčan Gradišnik in se ob tem sprašuje »Se bodo otroci še lahko igrali na travi? Bomo še lahko kaj posadili na vrtovih?«

Kaj to pomeni za življenje ljudi v onesnaženih krajih in kaj se da storiti za izboljšanje razmer, smo povprašali pristojne. Ko dobimo odgovore, jih objavimo.

Takšne koncentracije tudi že pred poplavo

Kot poroča Koroški radio, so iz podjetja Envit, ki je izvedlo analizo vzorcev tal, dobili sporočilo, da so bili vzorci, ki jih je vzel naročnik sam, vzeti po tem, ko je bil mulj očiščen, kar pravzaprav pomeni, da ne morejo potrditi, da je kontaminacijo povzročila poplava. Dodali so tudi, da so takšne vrednosti na teh območjih zaznavali tudi v preteklosti, se pravi še pred poplavami.

Svinec je toksična kovina, ki ima številne škodljive vplive. Posebno nevarna je mlajšim otrokom, ki zaradi načina obnašanja v telo vnašajo več svinca in so na škodljive učinke bolj občutljivi. Danes ni več dvoma, da svinec v telesu nima nobene koristne funkcije in njegova prisotnost v telesu škodi zdravju tudi v najnižjih koncentracijah. Svinec ne škodi, če ne najde poti v telo ljudi. Zato bodite posebej previdni, da preprečite prahu pot v telo. Še posebej težko je to preprečiti pri otrocih. Otroci vdihnejo ali pojejo delce, v katerih je svinec. Posebno nevarni so majhni delci, ki prodrejo do pljuč in se lažje topijo v prebavnem traktu. Ravno zato na NIJZ opozarajajo, da je potrebna posebna pozornost, da otroci niso izpostavljeni onesnaženemu prahu. Kakšni so zaščitni ukrepi, si oglejte tu. NIJZ

Vpliv svinca na zdravje FOTO: World Health Organization