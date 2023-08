Koroška odrezana od sveta, župan Dravograda pisal Golobu in Musarjevi

Razmere na Koroškem po katastrofalnih padavinah se še ne umirjajo. Še vedno ni nehalo deževati, ponoči so evakuirali več družin, katerih domove je ogrožal plaz. Župan Dravograda Anton Preskavec je objavil odprto pismo s pozivom delodajalcem, naj svojim zaposlenim omogočijo odpraviti posledice ujme na svojem premoženju.

»Na Koroškem še vedno dežuje in še vedno smo odrezani od sveta,« je za STA povedal župan Dravograda Anton Preskavec. Komunikacijo jim omogoča satelitska antena, ki so jo prejeli od republiške Civilne zaščite, prav zdaj čakajo na helikopter s še eno, da jo bodo poslali v Črno na Koroškem.

Zaradi obilnega deževja in poplavljanja rek je ponoči prišlo do novih izpadov na elektroenergetskem omrežju. Danes zjutraj je bilo po podatkih Elektra Celje na Koroškem brez električne energije 1686 odjemalcev. Padavine so se ponoči sicer začele umirjati, a veliko ljudi ni moglo preživeti noči na svojih domovih. Evakuirani ostajajo v zasilnih zatočiščih ali pri sorodnikih, ponoči so morali izseliti še nekaj družin, katerih domove je ogrožal zemeljski plaz, je povedal Preskavec.

»Varnost ljudi mora biti na prvem mestu«

Preskavec je zjutraj na družbenem omrežju Facebook objavil odprto pismo predsedniku vlade Robertu Golobu in predsednici republike Nataši Pirc Musar, v katerem poziva, naj se zaposlenim z odobritvijo izrednega dopusta omogoči odpraviti posledice ujme na svojem premoženju in urediti bivanjske pogoje.

»Varnost ljudi mora biti na prvem mestu. Zatorej še apel na vse Koroške delodajalce - če je mogoče iz naslova delovnih procesov, da se v naslednjih dneh ne kliče delavcev na delovna mesta,« je zapisal. »Zavedamo se, da so podjetja, tovarne, trgovine ... močno poškodovani in veliko (preveč) je lokacij, kjer delovni proces ne more steči. Vseeno pa smo mnenja, da morajo prebivalke in prebivalci najprej poskrbeti za svojo varnost in eksistenco in šele nato bodo lahko kvalitetno pripomogli k odpravi posledic ujme na delovnemu mestu,« je dodal.

Vlada naj tako da jasna in zavezujoča navodila delodajalcem, kakšne pravice imajo zaposleni v primeru odprave posledic elementarnih nesreč, koliko dni izrednega dopusta jim pripada, je zapisal Preskavec. Ob tem si želi, da bi delodajalci ne klicali nazaj na delo gasilcev iz drugih delov države, ki so jim v teh dneh priskočili na pomoč in se bodo morali v ponedeljek vrniti na delo, je povedal za STA.

V soboto so na Koroškem pomagali gasilci z Dolenjske, danes jih pričakujejo iz Pomurja.