Kopanje v Kopru v fekalijah? Poročilo NIJZ šokantno, župan napoveduje tožbo

Vonj po fekalijah in poginula podgana

V zaledju plaže so zaznali vonj po fekalijah, piše v poročilu Nijz. FOTO: Tomi Lombar/Delo



​Bržan: Nekdo hoče škoditi občini

Na družbenih omrežjih so se pojavile obtožbe skupine podpornikov nekdanjega župana Kopra, da aktualnemu županuni uspelo sanirati problema onesnaženja na območju Žusterne s fekalijami, ​kjer je bila zaradi takšnih težav plaža leta 2019 med kopalno sezono dlje časa zaprta.​Na občini Koper po poročanju POP TV zatrjujejo, da se to ne more več ponoviti ter da komunalni delavci izvajajo še zadnja vzdrževalna in ureditvena dela pred uradnim začetkom kopalne sezone. Poteka čiščenje in tlakovanje dna struge iztočnega dela hudournika Žusterna, kjer Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) redno odvzema vzorce vode, jih analizira in o rezultatih obvešča javnost, odgovarjajo na občini.​​Poročilo NIJZ pa po poročanju POP TV odkriva drugačno sliko. Minuli petek si je ekipa Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ogledala okolico kopališča Žusterna in odsek obale Žusterna, kjer se ljudje množično kopajo. Poročilo razkriva, da bi morala na kopališču viseti rdeča zastava, saj so v zaledju plaže ob speljanih jaških zaznali močan vonj po fekalijah, poleg enega od jaškov pa je ležala poginula podgana. Ob ustju iztoka meteorne kanalizacije v morje je bila voda na pogled motna, peneča, prav tako je bil zaznan smrad po fekalijah.Kar je najbolj zaskrbljujoče, pa je to, da so ob pregledu in ugotovitvi stanja ljudje kopali v morju, čeprav bi bilo potrebno zaradi razmer, po mnenju NIJZ, izobesiti rdečo zastavo.V poročilu sicer tudi navajajo, da na samem kopališču ni bilo zaznati vonja po fekalijah in dodaja, da bi kopališče potrebovalo več urejenih sanitarij.​Bržan na očitke odgovarja, da so od NLZOH dobili poročilo, ki kaže, da so vode skladne s priporočili NIJZ. Kopanje v Kopru je varno, zagotavlja župan. Dodaja, da si je isti dan, ko je NLZOH vzel vzorce, na terenu zadrževala tudi ekipa NIJZ, ki pa je prišla do povsem drugačnih ugotovitev kot edini za meritve pristojni laboratorij. »To je resnično neverjetno,« pravi župan in dodaja, da gre za zelo nestrokovno poročilo in da vzorci niso bili odvzeti. Bržan je prepričan, da gre za napade, ki škodijo občini in bodo zato sprožili pravne postopke zoper NIJZ. Imeli naj bi namreč neuradno informacijo, da naj bi nekdo namerno na NIJZ v medije lansiral vsebino poročila, ker je želel škoditi, še poroča POP TV.