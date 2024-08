Veste, kaj nas čaka v teh dneh? Poleg vročine možna tudi kakšna nevihta

Danes dopoldne bo pretežno jasno, sprva bo po nekaterih kotlinah megla. Čez dan se bo v notranjosti Slovenije razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 °C, napoveduje Agencija RS za okolje.

Jutri bo pretežno jasno in zjutraj po nekaterih kotlinah megleno. Popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 32, na Primorskem do 34 °C.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo sončno in vroče. V Alpah bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. V soboto in nedeljo bo na območju Slovenije precej jasno in vroče, dodatnega opozorila ni.