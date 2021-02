Končno! Znan je dan, ko bo Ikea v Ljubljani odprla vrata

Zamuda zaradi šparanja

Pa smo dočakali ta dan, ko bo priljubljena veriga trgovin s pohištvom Ikea tudi v Ljubljani odprla poslovalnico. Kot so sporočili, se bo to zgodiloVendar pa se bo to zgodilo le, če bodo to dopuščale epidemiološke razmere. A ne glede na to bo na ta dan začela delovati spletna trgovina.»IKEA z veseljem sporoča, da bo 25. februarja odprla svojo spletno trgovino v Sloveniji in na spletni strani ikea.si sprejela prve kupce. Hkrati tudi sporoča, da se bo še isti dan odprla tudi fizična trgovina v Ljubljani, če bodo to dovoljevali epidemiološki ukrepi. Še pred tem bo IKEA 9. februarja na spletnem naslovu ikea.si lansirala maloprodajno spletno mesto, kjer si bodo obiskovalci že lahko ogledali več kot 9500 izdelkov za opremo doma, s 25. februarjem pa jih bo mogoče tudi kupiti. Skupaj s spletno trgovino bo švedski trgovec 25. februarja v Mariboru odprl tudi prevzemno mesto. Tam bodo kupci lahko po spletu naročeno blago prevzeli po znižanih cenah dostave,« so zapisali.Kot smo že poročali , bi Ikea v Sloveniji svoja vrata morala odpreti že lani jeseni, a je odprtje iz meseca v mesec prestavljala. Uradno zaradi skrbi zaradi koronavirusa, neuradno pa smo izvedeli, da zato, da jim ne bi bilo treba plačevati slovenskih delavcev v času zaprte fizične trgovine zaradi covida. Naval na zaposlitev v Ikei je bil sicer ogromen: za 350 delovnih mest se je 'steplo' preko 7000 iskalcev zaposlitve.V Slovenskih novicah smo že lani septembra pravilno napovedali , da bo Ikea svoje duri odprla v prvih mesecih leta 2021, najverjetneje marca. Zmotili smo se torej le za en teden.