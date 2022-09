Končno razkrito, koliko je lani v resnici zaslužil Robert Golob

Plača Roberta Goloba, ko je še bil na čelu uprave energetske družbe GEN-I je v času volilne kampanije močno burila slovenski prostor. O njegovih astronomskih zaslužkih se je govorilo na dolgo in široko, v letnem poročilu družbe pa je zdaj končno razkrito, koliko je zares zaslužil. Finance, ki so povzele poročilo, poročajo, da je v slabih enajstih mesecih, družbo je namreč vodil do 17. novembra 2021, na račun prejel 200.692 evrov. To pomeni, da je njegova mesečna plačala znašala nekaj več kot 18.200 evrov. Bruto mesečna plača pa je torej znašala približno 476 tisočakov. Ob tem opozarjajo, da gre za približen izračun, kjer niso upoštevane morebitne olajšave.

Dodali so še, da je bila njegova plača sestavljena iz 73 tisoč evrov fiksnega dela, 11 tisoč evrov je znašal variabilni del, še dobrih 105 tisoč evrov pa je znašala nagrada za uspešnost. Za še približno deset tisoč evrov pa je bilo drugih prejemkov – regres, jubilejna nagrada, bonitete, premije za zavarovanje.

Njegova plača v vlogi predsednika vlade je precej nižja. Po funkciji je uvrščen v 65. plačini razred.