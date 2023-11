Komu se je zameril slovenski programer, da ga je blokiralo celo ministrstvo?

Slovenski programer Branko Gaber je v ponedeljek doživel pravi šok, ko je ugotovil, da je bil na družbenem omrežju X blokiran s strani slovenskega ministrstva za digitalno preobrazbo.

»To je dobesedno noro. Ne samo ministrica Stojmenova, celo ministrstvo me ima na block. Prvič, pojma nimam, zakaj, drugič, pa kako si to sploh dovolijo? Pa kaj je to vse sprivatizirano celo do twitter accounta (op. a. računa),« je zapisal Gaber.

V nadaljevanju je v debato vključil Petro Greiner, ki na ministrstvu skrbi za stike z javnostjo, in zapisal, da račun ministrstva ni osebni račun, s katerim lahko počnejo, kar jim pade na pamet. »To je uradni račun ministrstva za digitalizacijo, ne morete kar tako blokirati brez razloga,« dodal je še, da želi pojasnilo, zakaj je bil sploh blokiran.

»Tako izgleda 'servis' trenutne vlade. Nam državljanom in podjetnikom, ki delamo v digitalu in povrhu vsega nismo ne levi ne desni, torej nikogaršnji. Očitno je to največji greh, biti sam svoj, v dobrem in slabem,« je še zapisal.

Danes zjutraj pa je objavil, da je prejel klic tiskovne predstavnice, ki se mu je opravičila za nastalo situacijo in pojasnila, da ne ve, kdo na ministrstvu je to storil. Menda naj bi šlo za enostransko dejanje nekoga od zaposlenih. Na koncu se je Greinerjevi še zahvalil za »profesionalno potezo«.

Vprašanja, kako je možno, da je prišlo do tega, in ali so prek uradnega X računa blokirali še koga, smo naslovili tudi na ministrstvo. Njihove odgovore še čakamo.