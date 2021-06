Komandir silil policistko v seks

Senat višjega sodišča v Ljubljani, ki so ga sestavljali višji sodniki Katarina Turk Lukan, predsednica, ter Igor Mokorel in Boris G. Hrovat, člana, je z majhnimi popravki potrdil prvostopenjsko sodbo zoper nekdanjega komandirja PP Domžale Božidarja Fekonjo, ki so mu sodili zaradi kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu. Kamniško okrajno sodišče ga je po dveh obravnavah spoznalo za krivega in ga obsodilo na dveletno zaporno kazen, pogojno na pet let. Tudi višji sodniki niso videli večjih kršitev pravic obtoženega in so potrdili prvostopenjsko sodbo. Soodgovoren tudi direktor Božidar ...