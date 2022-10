Kolesar naletel na smrtonosno žico čez stezo in si poškodoval vrat

Že nekaj let trajajo spori med gorskimi kolesarji in lastniki zemljišč, najpogosteje gozdov, po katerih so speljane gorskokolesarske poti. Vsako leto se poškoduje kakšen kolesar, ker spregleda nevarno past, ki jo je motoristom ali kolesarjem nastavil jezen kmet, ki želi tako preprečiti vožnjo po svojem zemljišču. Da rešitev ni v postavljanju pasti, ki lahko v najhujšem primeru vodijo tudi v smrt, ampak v dogovoru med kolesarji in lastniki, smo pisali že večkrat. Lani so se prepirali in postavljali žeblje na Vrhniki. Več o tem preberite tukaj. Še pred tem nekajkrat v Posočju, kjer so postavljali bodežo žico v višini vratu. Le sreči so se lahko zahvalili, da ni nihče tragično končal.

FOTO: MAVRIC PIVK, Delo

Tokrat se je prepir preselil na Pohorje. Tokrat kolesar ni imel sreče, da bi pravočasno videl prepreko, napeto med dvema drevesoma čez pot, po kateri se je spuščal in poškodoval se je po vratu. »Ilegalk je na Pohorju mnogo. Domačini ne pustijo, da se kolesarji vozijo po njihovi goši. Nastavijo pasti tako, da med drevesi napeljejo verigo ali tanjšo jeklenico. Če je voznik malo nezbran, hitro naleti na takšno prepreko in že imamo reševalci veliko dela s hudimi poškodbami,« je zapisal eden izmed reševalcev.