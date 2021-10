Ko so še majhni bili

Priznanja vodjem pevskih skupin

Ljudsko le ob ljubezni in spoštovanju

Donela je pesem

Društvo ljudskih pevk Apače

Po daljšem času so tudi na območju Gornje Radgone, torej v občinah Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, izpeljali kulturni dogodek v živo. Tokrat je v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti – OI Gornja Radgona, kjer vseskozi skrbijo za ohranitev pravega ljudskega petja in godenja, potekalo srečanje poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž iz štirih omenjenih občin.Na tokratnem območnem srečanju z naslovom Dere sen jaz mali bija, ki je brez gledalcev potekalo v prostorih ZGŠ Maestro v Gornji Radgoni, se je z ljubiteljskim ljudskim petjem in godenjem predstavilo pet skupin iz teh občin, kajti tik pred zdajci sta zaradi bolezni nastop odpovedali dve skupini iz občine Radenci.Srečanje, na katerem se je vsaka skupina predstavila s tremi ljudskimi pesmimi, je spremljal tudi strokovnjak za naše bogato glasbeno izročilo, skladatelj in folklorist, ki je po nastopu vodjam skupin svetoval, kaj je treba popraviti ali izboljšati. Kot je uvodoma dejala voditeljica srečanja, sicer vodja JSKD OI Gornja Radgona, lansko leto niti ljubiteljskim kulturnikom ni bilo naklonjeno, a niti zdaj do konca leta še ne vemo, kaj nas čaka.»Veseli smo, da nam vsaj trenutno situacija omogoča druženje in da ste se na današnje srečanje kljub omejenim pogojem prijavili tako številno, kar potrjuje, da ljudsko petje pri nas ne bo nikoli zamrlo. Ta večer nas je naučil, da ljudsko lahko ostane ljudsko samo, če se do njega goji ljubezen in spoštovanje,« je dodala Pirc Kataliničeva, ki je kratko predstavila tudi vse štiri nastopajoče skupine ter se zahvalila občini Gornja Radgona za finančno podporo pri izvedbi srečanja in ZGŠ Maestro za prostor ter pomoč pri organizaciji.Prve so nastopile ljudske pevke DU Negova - Spodnji Ivanjci, ki pojejo že 17 let. Zapele so pesmice Ena ptička priletela, Ko so fantje proti vasi šli in Sem deklica mlada, vesela. Njihov vodja je. Tamburaško društvo Apače, ki ga vodiin deluje od leta 2007, je prisotne razveselilo z Rašplo, Štirje fantje špilajo in skladbo Pastirče mlado. KUD Ljudskih pevk Sv. Jurij ob Ščavnici, ki letos praznuje 40 let delovanja, je zapel tri avtohtone: Tü pri Jürji, Nema pila xwč ter Za dikline. Vodja skupine je celih 40 letDruštvo ljudskih pevk Apače, njihov vodja je, uspešno deluje že več kot 20 let. Zapele so Hribčki, ponižajte se, Sinoči je pela, Lepe so Slovenske nam gorice. Tamburaška skupina KD Peter Dajnko Črešnjevci so zaigrali Moja je lepša kak tvoja, Oj, dekle, kaj tajiš, Tü pa tam. Skupino vodi