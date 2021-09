Ko se poceni nakup spremeni v pregrešno dragega

Kaj pomeni individualna obravnava?

Stopnje dokončnih protidampinških in izravnalnih dajatev so odvisne od tega, katere družba je električno kolo proizvedla, pojasnjuje Furs.



»Stopnje dokončnih protidampinških in izravnalnih dajatve, ki se uporabljajo za neto ceno franko meja Unije pred plačilom dajatve so za posamezne družbe proizvajalke električnih koles navedene v 1. členu (2 odstavek) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/73 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/72.



Za nekatere družbe proizvajalke, ki so tekom preiskave sodelovale s Komisijo, je Komisija določila individualne stopnje dajatev. To ugodnejšo obravnavo kupec lahko zahteva z navedbo dodatne oznake TARIC, ki je bila dodeljene posamezni družbi proizvajalki ob predložitvi veljavnega trgovinskega računa, ki mora vsebovati izjavo z datumom in podpisom uradnika subjekta, ki je izdal tak račun, ter njegovim imenom in funkcijo.



Besedilo izjave se mora ujemati z besedilom, ki je naveden 1. členu (3 odstavek) navedenih uredb. Če tak račun ni predložen (večinoma ni, ker gre za spletne nakupe preko posrednikov), se uporablja najvišja stopnja dajatev, ki velja za „vse druge družbe“.«

Stvari so v tujini pogosto cenejše kot pri nas, spletno nakupovanje pa nam je omogočilo, da nam cenejšo robo dostavijo praktično do vrat. A včasih se poceni nakup iz daljne države izkaže za ne tako poceni. Pravzaprav lahko dajatve celo presežejo vrednost same naprave.Finančna uprava RS (Furs) je opravila izračun za primer kolesa z električnim pogonskim motorjem, 250 W nazivne moči (z oznako TARIC 8711 60 90 10), s poreklom iz Kitajske. Upoštevali so še predpostavki, da je vrednost kolesa 700 evrov in da kupec ne izpolnjuje pogojev za uveljavitev individualne obravnave (kaj to pomeni, objavljamo v spodnjem okvirju).Fursov izračun kaže, da dajatve za takšno kolo z električnim motorjem skupaj nanesejo kar 882,46 evra. Ko prištejemo še 700 evrov kupnine, ugotovimo, da je začetna cena poskočila na 1582,46 evra. Furs je dajatve razdelal takole:– 42 evrov: 6 odstotkov carine za uvoz iz tretje države,– 434,70 evra: 62,1 odstotek dokončne prodamipinške dajatve,– 120,40 evra: 17,2 odstotka izravnalne dajatve in– 285,36 evra: 22-odstotni DDV na seštevek vrednosti blaga in dajatev.Vsekakor se pred uvozom takšne stvari najprej prepričajte, kakšne dajatve vas čakajo, da vas na koncu ne bo bolela glava.