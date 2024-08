Ko se bo upokojil, bo kmet! Dončić se s poljedelstvom in živinorejo že spoznava

Ni nepomembno, kaj jemo. Tega se zavedajo tudi najbolj premožne Slovenke in Slovenci, ki del svojega kapitala investirajo tudi v kmetijstvo.

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je aprila letos v pogovoru za ameriško revijo Esquire povedal: »Ko se bom upokojil, bom kupil kmetijo!« Ter dodal, da se s poljedelstvom in živinorejo že spoznava na prijateljevi kmetiji. Da bi Luka kmetoval? Bomo videli, dejstvo pa je, da mnogi v nakupih kmetijskih površin in kmetij vidijo poslovno priložnost. Dončić je po zadnji oceni revije Finance Manager 33. na lestvici najbogatejših Slovencev. Njegovo premoženje so ocenili na 74,1 milijona evrov. Na seznamu so pred njim tudi takšni, ki so tesno povezani s kmetijstvom in pridelavo hrane.

Ocenili so, da imata vsak po 354 milijonov evrov nekdanja zakonca, to sta Iza Sia Login in Samo Login. Oba sta v preteklosti že vlagala v kmetijstvo. Srbski mediji so leta 2021 poročali, da sta kupila okoli 4000 hektarjev zemlje v Vojvodini. »Ekološko kmetijsko pridelavo želita vzpostaviti na 3800 hektarjih. To bo največja platforma ekološke kmetijske pridelave v Evropi!« je bil navdušen tedanji srbski kmetijski minister Branislav Nedimović.

Priljubljenost ekološke hrane v zadnjih letih samo raste. Cene pa tudi. Dodaten motiv Loginovima za ekološko pridelavo so bile tedaj državne subvencije v višini 26.000 srbskih dinarjev (222 evrov) na hektar, kar je Loginovima prineslo skoraj 900.000 evrov. Kot so nam pojasnili srbski novinarski kolegi, imata Loginova tudi dve dobrostoječi podjetji v Srbiji: LoginEKO se ukvarja z razvojem kmetijstva, podjetje LoginEKO Tech pa s programiranjem.

Poslovna partnerja in nekdanja zakonca Iza in Samo Login imata v Srbiji podjetje, ki se ukvarja z razvojem kmetijstva. FOTO: Mediaspeed.net

V reviji Finance Manager so Boštjana Bandlja lani uvrstili na četrto mesto lestvice najbogatejših Slovencev, njegovo premoženje je ocenjeno na 276 milijonov. Del ga investira. Za 2,2 milijona evrov je kupil 22 hektarjev veliko zemljišče v Žitkovcih v prekmurski občini Dobrovnik, kjer načrtujejo steklenjake za gojenje zelenjave.

S kmetijstvom je povezan tudi Franc Frelih, uspešni podjetnik iz Šentruperta na Dolenjskem, ki je lastnik sedemnajstih podjetij tako doma kot na tujem. Njegovo premoženje je ocenjeno na 134 milijonov evrov, kar ga uvršča na 16. mesto. Frelih je tudi lastnik štirih živilskih firm (Dana, Gea, Vital Mestinje, HSK Zagreb). V Gei, kjer proizvajajo rastlinska olja in maščobe, so imeli po podatkih Financ v letu 2022 kar 63,6 milijona evrov prometa. Ob omembi podjetja Dana, kjer prideluje pijače, Frelih še kako rad poudari, da so edina firma, ki za sok še melje slovenska jabolka.

Uspešni podjetnik Franc Frelih iz Šentruperta je lastnik 17 podjetij doma in na tujem, tudi štirih živilskih. FOTO: Tomi Lombar

63,6 MILIJONA prometa je imela Gea.

Na 81. mestu lestvice najbogatejših Slovencev je družina Polanič, katere premoženje ocenjujejo na 43,3 milijona evrov; njihov poslovni imperij ob gradbenem tvori še kmetijski del, kjer igra glavno vlogo skupina Panvita, vodilni igralec na slovenskem kmetijskem in živilskem trgu.

Skupina zaposluje več kot 700 ljudi in obdeluje 3500 hektarjev kmetijskih površin. Na njih prideluje predvsem pšenico, oljno ogrščico in semenska žita. V zadnjem obdobju se povečuje tudi delež povrtninarstva, še zlasti jagod, špargljev in maka. Maja letos je dobila močnega strateškega partnerja za nadaljnji razvoj poslovanja v regiji, to je postala skupina Mplus, ki je v lasti Stjepana Oreškovića. Gre za drugo največje hrvaško podjetje, ki se ukvarja z outsourcingom tehnologije, IT-storitev in poslovnih procesov. Hrvati so za 51-odstotni delež v Panviti odšteli 50 milijonov evrov.