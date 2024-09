Ko boste prvič preizkusili, boste verjetno presenečeni

Naša petčlanska družina živi v trisobnem blokovskem stanovanju, enkrat letno se odpravimo na dopust z avtom, enkrat odpotujemo z letalom do kakšne bližnje počitniške destinacije, jemo uravnoteženo hrano in si občasno privoščimo kosilo v restavraciji. Pri tem pridno ločujemo odpadke, kupujemo premišljeno z nakupovalnim listkom in redko kdaj zavržemo kaj užitnega. Vestno zapiramo radiatorje, ugašamo luči in ne sušimo perila v sušilnem stroju. A je naš ogljični odtis nevarno visok.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Institut za krožno gospodarstvo Circular Change