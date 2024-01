Kmetu Rudiju danes vročena nova odločba, to mora storiti

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je danes stranki v inšpekcijskem postopku odvzema govedi na območju Leskovca pri Krškem vročila novo odločbo.

Drugostopenjski organ je namreč po pritožbi stranke odločil, da se stranki ugodi ter se ustna odločba na zapisnik odpravi in zadeva vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje.

V ponovnem postopku odločanja je bilo ugotovljeno, da stranka nima zagotovljenih ustreznih mest za govedo nastanjeno izven objektov, ki bi dajala zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami, da mesto za krmljenje in napajanje živali ni urejeno na način, da se prepreči zadrževanje meteorne vode in prekomerno kopičenje iztrebkov živali, da nima zagotovljenega ločenega mesta s suhim in udobnim nastiljem za namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali ter da živalim ni zagotovljen stalen dostop do čiste vode za napajanje oziroma da jim mora biti napajanje omogočeno najmanj dvakrat dnevno.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je bila stranki izdana ureditvena odločba z rokom za izvedbo odrejenih ukrepov. V nadaljevanju bo inšpekcija UVHVVR izvedla ponovni pregled gospodarstva in preverila, ali so bili odrejeni ukrepi upoštevani.

Če bodo pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni, se bodo živali, ki so bile odvzete dne 14. 11. 2023, lahko ponovno namestile pri rejcu.

Več informacij o samem inšpekcijskem postopku bo znanih ta petek, 19. januarja 2024, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.