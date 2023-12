Inšpekcija kmetu Rudiju nezakonito odvzela 24 glav govedi. Ministrstvo je zdaj ugodilo njegovi pritožbi

V Sindikatu kmetov Slovenije so danes pozdravili nedavno odločitev kmetijskega ministrstva, da ugodi pritožbi kmeta Rudija Možgana, ki mu je veterinarska inšpekcija novembra odvzela 24 glav govedi.

Pričakujejo, da bodo živali rejcu vrnili čim prej, ob tem pa pozivajo k premisleku o povečanju odgovornosti pristojnih v takšnih primerih.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v sindikatu, so na nezakonitost odvzema goveda opozorili takoj, zdaj pa je temu pritrdilo tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. »Pričakujemo, da bodo živali po hitrem postopku vrnjene rejcu, ki mu je že bila prizadejana nepopravljiva finančna in duševna škoda,« so navedli.

Odgovorne so pozvali k premisleku o povečanju odgovornosti v takšnih primerih. »Da je bila inšpektorica zgolj izločena iz postopka in ji ne grozi nobena druga odgovornost za nezakonit odvzem, ki ga je izvedla, je namreč absurd,« so prepričani.

Odgovorne so v sindikatu pozvali k premisleku o povečanju odgovornosti v takšnih primerih. FOTO: Osebni arhiv R. M.

Po njihovem mnenju bo potreben temeljit premislek o uvedbi dodatne odgovornosti posameznikov, ki predstavljajo uradni organ. »Sicer se bojimo, da se bodo takšni nezakoniti odvzemi vrstili še naprej,« so dodali.

V postopku zagrešila hude kršitve

Ministrstvo, ki je pritožbi ugodilo kot drugostopenjski organ, je v obrazložitvi po poročanju medijev navedlo, da je uradna veterinarka v postopku zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku - tako pri pisanju zapisnika kot pri vodenju postopka in pri samem odvzemu živali s kmetije v Leskovcu pri Krškem.

V zapisniku tako sploh ni zapisala, v kakšnem stanju so bile živali, zato je bila odločba o odvzemu goveda po presoji kmetijskega ministrstva nezakonita. Ministrstvo je odločbo odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje območnega urada Inšpekcije RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Novem mestu. Ta bo v ponovljenem postopku moral ugotoviti, v kakšnem stanju so bile odvzete živali.

Postopek bo izvedel drug uradni veterinar, saj je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po izredni preverbi postopka odvzema živali že pred tem iz inšpekcijskega postopka izločila uradno veterinarko, ki je odvzem novembra odredila.

Na nezakonitost odvzema goveda so v sindikatu opozorili takoj. FOTO: Osebni arhiv R. M.