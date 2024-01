»Pričakujemo, da bodo živali po hitrem postopku vrnjene rejcu, ki mu je že bila prizadejana nepopravljiva finančna in duševna škoda.« Tako so tik pred koncem lanskega leta odločitev kmetijskega ministrstva, da ugodi pritožbi Rudija Možgana iz vasi Veniše pri Krškem, ki mu je veterinarska inšpekcija 14. novembra lani odvzela 24 glav govedi, pozdravili v Sindikatu kmetov Slovenije. Oče in sin: Rudi (desno) in Timotej Možgan FOTO: Drago Perko Po mnenju ministrstva je veterinarska inšpektorica Danaja Štiglic v postopku odvzema živali zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku pri pisanju ...