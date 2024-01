Čakajoč na 24 odvzetih krav: Rudija včeraj zaslišali

»Občutki so dobri,« je začel 52-letni kmet Rudi Možgan, v zadnjih mesecih zanesljivo najbolj znani slovenski kmet, ki se bori, da mu vrnejo 24 glav odvzete govedi. Ali bo pri tem uspešen, bo jasno zelo kmalu.

Minila bosta že dva meseca, odkar je veterinarska inšpektorica Danaja Štiglic na podlagi ustne odločbe odredila, da ukrepa. Ker naj bi bile Rudije krave v blatu. Kmetijo Možganovih v kraju Veniše pri Krškem si je ogledala dan prej, 14. novembra zjutraj pa prišla z ekipo in ji pomagala pri pet ur dolgem lovu na živali, kar potrjuje, da je bila živina očitno v precej dobri kondiciji.

Doma je bil tedaj le Rudijev sin Timotej, Rudi je bil v službi. V pojasnilu je inšpektorica zapisala, da je v manjšem ograjenem prostoru našla 21 goved, potem pa jih je odpeljala 24. Očitki so bili resni, postopek pa voden tako, da državi ne bi smel biti v ponos. Rudi Možgan ni dobil niti pisnega zapisnika.

Izločena uradna veterinarka

Možgan je bil seveda ogorčen: odpeljali so mu čredo, ki jo je potrpežljivo selekcioniral 15 let. In ki bi jo moral letos prevzeti sin Timotej. Ker ni krav, prevzema ne bo. Zaradi česar bo škode, takole čez palec, za 50.000 evrov. Še več: če krav ne bo domov, bo kmetija propadla. Rudi je zagnal vik in krik, na pomoč sta mu priskočila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in sindikat kmetov.

Da je imel Rudi prav in da je bil ukrep odvzema govedi povsem nesorazmeren, je iz dneva v dan bolj jasno. Temu pritrjujejo tudi pristojne strokovne službe. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec minulega meseca odločbo odpravilo ter zadevo vrnilo v ponovno odločanje območnega urada Inšpekcije RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Novem mestu.

Ta mora v ponovljenem postopku ugotoviti, v kakšnem stanju so bile odvzete živali. Postopek izvaja drug uradni veterinar, saj je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po izredni preverbi postopka odvzema živali že konec minulega leta iz inšpekcijskega postopka izločila uradno veterinarko, ki je odvzem novembra odredila.

Razmišlja o tožbi

»Poleg mene so zaslišali še soseda in dva kmeta, ki sta pri meni že kupovala govedo, pa še bi ga,« nam je včeraj po zaslišanju v Novem mestu dejal Možgan, ki mora zdaj počakati samo še to, da uprava izda odločbo. »Če bo ta pozitivna, pričakujem, da se govedo nemudoma vrne domov. Če pa bo še kaj za postoriti na kmetiji, bomo to seveda uredili,« je bil jasen Možgan, ki je po včerajšnjem dnevu še toliko bolj prepričan, da je vse bližje dan, ko bo na pašniku spet živahno.



V minulih dveh mesecih skrbi ni manjkalo. Ko smo ga novembra prvič poklicali v zvezi z odtujenimi kravami, je odkrito priznal, da je segel po tabletah, ki so mu pomagale, da se je lahko vsaj za silo pomiril. Kup neprespanih noči in skrbi je za njim. Pa bo iskal zadoščenje tudi na sodišču? »O tožbi ali odškodnini v tem hipu ne razmišljam: v prvem planu so krave, da jih vrnemo na kmetijo. Glede tožbe in odškodnine pa se bom posvetoval s svojim odvetnikom,« ni zanikal, da bi utegnil tožiti pristojne ustanove, ki so mu, kot vse kaže, povzročile toliko neupravičenega gorja.