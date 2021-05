Kmalu se izteče rok, ki ga ne želite zamuditi

Ugovor zadrži plačilo

Če ste dolžni, sledi pobot

Za davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. marec 2021 in imajo doplačilo dohodnine, se približuje rok, do katerega morajo poravnati svojo obveznost do države. Skrajni rok za plačilo je namreč 31. maj 2021.Če rok zamudite, vas čaka plačilo zamudnih obresti po 0,0274-odstotni dnevni obrestni meri, davčni organ pa začne davčno izvršbo. Predmet davčne izvršbe je lahko vsako dolžnikovo premoženje ali premoženjska pravica, če ni z zakonom izvzeta iz davčne izvršbe. Izvršbo plača zavezanec, ki ni pravočasno poravnal davčnega dolga.Tistim zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor (rok za to se je iztekel 30. aprila), jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.Odmerjeni davek se lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke . V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni, priporočljivo pa ga je vložiti čim hitreje, najbolje takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.Zadnji majski dan pa bodo tisti zavezanci, upravičeni do vračila dohodnine, na zadnji odprt račun pri banki prejeli preveč odmerjeno dohodnino. Če je upravičenec do vračila dohodnine tudi dolžnik, se izvede pobot zapadle neplačane dajatve in se vrne znesek, zmanjšan za neplačane dajatve in pripadajoče zamudne obresti.Prav tako 31. maja pa bo Furs na naslove zavezancev poslal drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine.