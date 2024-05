Kdor ne more ploskati, naj pa nazdravi! (FOTO)

Prvo vinsko vigred so Belokranjci organizirali leta 1983 med 22. in 24. aprilom, vse naslednje pa potem maja. »Vsako leto se veselimo Vinske vigredi. To je praznik Metlike, to je praznik Bele krajine in praznik vina,« nam je povedal predsednik Društva vinogradnikov Metlika Andrej Škof, ki v Boldrežu neguje številne sorte vin, letos pa se je predstavil tudi sam. Okoli sebe je zbral ekipo, ki je skrbela, da je festival tekel kot žlahtna kapljica po grlu.

»Dragi vigredniki in vigrednice: v izjemno čast mi je, ker vas lahko pozdravim na degustacijskem prostoru in se vam zahvalim za vso podporo, ki jo prispevate prireditvi ter tako izkazujete spoštovanje do potenciala in vsega truda, ki ga v pridelavo žlahtne kapljice vložijo v Beli krajini,« je zbrane v petek nagovorila domača metliška županja Martina Legan Janžekovič. Vmes se je končal tudi posvet vinogradnikov in stroke. »Izzivov je veliko: površine vinogradov zelo hitro upadajo. V zadnjih petih letih smo izgubili 100 hektarjev, s 512 na 411, to pomeni 20 hektarjev na leto. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto smo zaskrbljeni. Če ne bomo več obnavljali vinogradov, to na dolgi rok pomeni, da ne bomo več imeli belokranjskega grozdja. Zato bo težje graditi na identiteti in prepoznavnosti, kulinariki, turizmu. Glavna težava je odkupna cena grozdja. Upamo in želimo si, da ti, ki še imajo vinograde, ne bi obupali in jih posekali. Če bo odkupna cena primerna, bo interes ostal,« je izpostavil Damjan Vrtin, vodja OE KGZ Novo mesto.

Aleksandra, kraljica metliške črnine

Napadli politika Na vinski vigredi se je žal zgodil tudi incident. Skupil jo je kandidat SLS na volitvah za evroposlance Peter Gregorčič. V Metliki ga je napadel 20-letni nasilnež, ki je pod vplivom alkohola tudi prevračal smetnjake. Policisti so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi prekrška z elementi nasilja in neupoštevanja zakonitega ukrepa mu bodo izdali plačilni nalog v znesku 438,15 evra.

Od petka do nedelje so pekli belokranjske pogače.

V Metliki je dišalo po pečeni jagnjetini in odojku, sonce je počasi leglo za obzorje, približeval se je vrhunec festivala, ko so razglasili najboljša vina, zaploskali najboljši belokranjski pogači in okronali novo kraljico. Tri strokovne komisije so letos ocenile 240 vzorcev vin in izbrale cvet petih šampionov. Tako kot lani je tudi letos šampiona belokranjca PTP in šampiona metliške črnine PTP pridelala Vinska klet Metlika. Šampion tekočega letnika je suho vino traminec 2023 iz Hiše vina Pečarič, šampion najvišje ocenjenega vina pa je postal sauvignon, suhi jagodni izbor, letnik 2001 iz Vinske kleti Prus. Šampion tujih vin je postal laški rizling, suhi jagodni izbor Josipa Rajakovića iz Krašića na Hrvaškem.

»Ponosni smo na nagrade in priznanja za naša vina. Vložili smo veliko znanja in truda. Človek v življenju vedno potrebuje tudi nekaj sreče, ki se nasmehne ali pa tudi ne. Nam se tokrat je, kot že večkrat. Uspehi dajejo spodbudo pred novo letino,« je povedal Jure Štalcar, enolog Vinske kleti Metlika.

Na kronanju so novo kraljico Aleksandro podpirali tudi domači.

»Naziv šampiona suhih vin je kar prestižno priznanje. Dobro suho vino je težko pridelati. Zato smo res veseli, priznanje je potrditev, da smo na pravi poti. Traminec je tudi moja najljubša sorta, raste pa v vinogradu v Vinomeru, znani belokranjski legi. Okoli vinograda je 600 metrov državne meje, en delček ga je tudi na hrvaški strani,« pa nam je Martin Pečarič zaupal, kako mu je uspelo donegovati šampiona tekočega letnika suho vino traminec 2023 iz Hiše vina Pečarič. Ljubezen do vin je Martin podedoval od 93-letnega očeta Martina. Pri hiši je pet otrok, vsi pomagajo pri delu. Njihova vina točijo tudi v ljubljanski gostilni Pečarič, ki jo vodi Jože, Martinov mladi bratranec, vsi pa imajo korenine v Čurilah.

Najboljši vinarji

Letos več kumine

Tekmovanje za najboljšo belokranjsko pogačo v okviru 42. Vinske vigredi je potekalo že konec aprila v Hiši dobrot Bele krajine v Metliki. Udeležba in rezultati so bili izjemni. Vse pogače so dosegle oceno nad 74 od 80 možnih točk. Zmagovala je Darinka Jerčinovič iz Gribelj, ki je zbrala 79,38 točke. »Pred 15 leti sem se peke pogače naučila od mame. Obožujem pogačo. Čeprav jo že toliko časa pečem, jo še vedno zelo rada jem. Letos sem tekmovala tretjič, vsako leto upoštevam nasvete, ki jih dobim od komisije. Letos sem dodala več kumine in jo razporedila po celi pogači,« je izjavila prvakinja.

Aleksandra Šoronda je nova kraljica metliške črnine, nagradili so tudi najboljša vina in belokranjsko pogačo.

Darinka Jerčinovič je imela najboljšo belokranjsko pogačo.

Nada Pezdirc iz Društva kmečkih žena Metlika pa je pojasnila, kako so v času vigredi učili obiskovalce peči pogačo: »Potrebujemo pol kile moke, 15 gramov soli, šest gramov sladkorja, 20 gramov kvasa in tri decilitre vode. Ko se to zamesi, vzhaja. Namažemo z jajcem, posujemo z grobo soljo in kumino in pečemo 20 minut. Postrežemo še toplo, zraven sodi kozarec vina, ki pa ga pogača popivna.«

Nova kraljica metliške črnine je Aleksandra Šoronda, 22-letna študentka magistrskega študija farmacije v Ljubljani. Prihaja iz Malega Lešča in se že dolgo vključuje v številne dejavnosti. Strokovno komisijo je najbolj navdušil njen posluh za lokalno skupnost. Kot kraljica metliške črnine bo Aleksandra predstavljala in promovirala belokranjska vina in vinogradništvo. »Iskala sem nov izziv. Očitno sem jih na izboru prepričala. Doma imamo svoje trte, a vina ne pridelujemo, sem pa pretekla leta delala pri Vinih Šturm, kjer sem se veliko priučila in sem jim za vse znanje tudi zelo hvaležna. Zdaj, ko sem kraljica, so pred mano veliki izzivi z jasno željo, da promoviram Belo krajino in vina,« je ob kronanju pristavila Aleksandra, ki jo je na slovesnosti spremljala tudi njena družina.

»Metlika si za vseh 42 let zasluži en aplavz. Kdor ne more ploskati, pa naj nazdravi. Belo krajino poznam predvsem po vinu. Belokranjci ste mi blizu, po srčnosti, prijaznosti, predvsem pa po tem, da so to eni najbolj iskrenih Slovencev,« je domačinom popihal na dušo minister Matjaž Han, ki je tudi odprl festival. »Belokranjska vinska zgodba je stara, močna in bogata, usidrana in ima čvrste korenine. Prvi rose je prišel leta 1981 iz Vinske kleti Metlika, ki je leta 1986 lansirala tudi prvo ledeno vino,« je predsednik Društva vinogradnikov Metlika Andrej Škof za konec dal jasno zavezo, da bodo nadaljevali delo kljub vsem oviram in težavam.

Martin Pečarič je ponosen na svoje vino in priznanje.

V zadnjih petih letih smo izgubili 100 hektarjev vinogradov, s 512 smo padli na 411, to pomeni 20 hektarjev na leto.