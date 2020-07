Kdo je naročil takšno vreme? Danes še 30 stopinj, nato prihajajo nevihte

Nič kaj lep pogled na vremensko napoved, čaka nas precej nevihtno vreme. FOTO: Arso

Če smo zadnjih nekaj let komaj lovili sapo med poletnimi vročinskimi valovi, pa je letos pandemija novega koronavirusa očitno vplivala tudi na poletje. Zadnje tedne imamo vreme, ki bolj kot na poletje spominja na pregovorno muhasto aprilsko,, temperature pa so se komaj kdaj povzpele nad 30 stopinj Celzija.Prek 30 stopinj Celzija se bo živi srebro danes le prebilo, nato pa sledi najmanj kakšen teden nižjih temperatur. Torek bo namreč najtoplejši dan, ki mu bo sledilo precej nestanovitno vreme.Danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.V sredo bo spremenljivo oblačno, na zahodu in jugu sprva še dokaj sončno. Krajevne padavine se bodo že dopoldne od vzhoda razširile nad večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.V četrtek in petek bo vreme še nestanovitno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale plohe in nevihte. Od sobote do torka je razvoj vremena še zelo negotov. Še naprej bo nestanovitno. Po trenutnih izračunih je največja verjetnost za obilne padavine v soboto, sredi prihodnjega tedna pa kaže, da se bo vreme vsaj prehodno le nekoliko ustalilo, napoveduje agencija za okolje (Arso).