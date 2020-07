Segrelo se bo do 30 stopinj, poročajo pa tudi o snegu (FOTO)

Obeti

Danes bo na Primorskem večinoma sončno, šibka burja bo ponehala. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na severu občasno tudi pretežno oblačno, nastalo bo še nekaj krajevnih ploh, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Predvsem v gorskem svetu bodo popoldne ali zvečer posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj.V torek bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije posamezne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Ob tem gre dodati, da je na vrhu Triglava zapadel še sneg, kar pa za ta letni čas ni nič nenavadnega.