Kdo je bil kriv za požar na strehi katedrale Notre Dame

»Ob gradbenih nezgodah, ki pristanejo na naslovnicah, se vedno najprej vprašam, ali gre za katero od naših strank, in včasih dobim klic, da se zahtevek, ki ga bomo obravnavali, nanaša prav na ta določeni dogodek,« je povedal Richard Krammer, direktor GrECo Specialty GmbH in vodja ekipe za tveganja v gradbeništvu in nepremičninah pri skupini GrECo.

Poudaril je, da se v preiskavah velikokrat izkaže, da gradbena industrija ni odgovorna za incident. Kot primer je navedel požar med obnovo strehe katedrale Notre Dame v Parizu aprila 2019, kjer ni bilo mogoče najti nobenih dokončnih dokazov o vzroku požara, ki bi neposredno nakazoval, da gre za napako zaradi gradbenih del.

