Kdo bo novi predsednik uprave RTVS? Kandidati so Gorščak, Štular in Tomašič

Na razpis za predsednika uprave RTVS so se prijavili v. d. predsednice uprave RTVS Natalija Gorščak, direktor Radia Slovenija Mirko Štular in direktor Nova24TV Boris Tomašič. Razpisna komisija še ni zaključila ocenjevanja, ali prijavljeni izpolnjujejo pogoje, zato bodo na ponedeljkov pogovor povabili vse tri, so povedali na seji sveta zavoda.

Član sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in predsednik komisije za kadrovske in pravne zadeve Andrea Bartole je na današnji seji sveta dejal, da je komisija v torek pregledala prispele vloge in ugotovila, da so vse tri prispele pravočasno. Kasneje pa so morali sejo prekiniti, saj zaradi obveznosti nekaterih članov niso bili več sklepčni.

Tako da nismo zaključili ocenjevanja vseh vlog oziroma končali pregleda. Ne glede na to pa smo se že odločili, da bomo vse tri kandidate povabili na razgovor prav zaradi tega, da ne bi prekinili časovnice oziroma da bi pospešili delo komisije in tudi imenovanje nove uprave,« je povedal.

Glasovanje predvidoma v sredo

Pogovori bodo potekali v ponedeljek na seji komisije za kadrovske in pravne zadeve, ki se bo začela ob 15. uri. Predsednik sveta RTVS Goran Forbici je dodal, da se seje lahko udeležijo vsi člani sveta, ki bi želeli sodelovati. Kandidati za predsednika uprave bodo imeli na voljo 15 minut za predstavitev, nato bodo sledila vprašanja.

Svetniki bodo o predsedniku uprave glasovali na izredni seji, ki bo predvidoma v sredo. Še pred tem pa mora komisija na ločeni seji oceniti, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje.

Svet RTVS je 11. julija objavil razpis za novega predsednika uprave po tistem, ko je nekdanji predsednik uprave Zvezdan Martić konec maja podal odstopno izjavo zaradi izgube zaupanja pri večini svetnikov.