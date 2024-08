Golob se je srečal s šefi RTV-ja. Tema bila le ena

Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal z vodstvom Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Povod za srečanje je bil poziv k povišanju rtv-prispevka skladno z zakonom o RTVS, ki ga je na vlado naslovilo vodstvo RTVS, in seznanitev z razlogi za dvig, ki jih je uprava navedla v svojem pozivu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

14,02 evra bo prihodnje leto znašal RTV-prispevek.

Vodstvo RTVS je premierja seznanilo z izzivi, s katerimi se soočajo, ter predstavilo nadaljnje korake pri uvajanju sprememb pri delovanju javnega zavoda. Strinjali so se, da je z dvigom rtv-prispevka nujna tudi sprememba zakonodaje, ki bo javnemu zavodu omogočila uvajanje potrebnih sprememb, s katerimi bo RTVS lahko postala moderen in kakovosten javni medij. Ob tem pa bodo spremembe omogočile tudi dolgoročno stabilno in neodvisno financiranje javnega zavoda, so sporočili.

V premierjevem kabinetu so ob tem spomnili, da je bila novela zakona o RTVS eden prvih zakonov, ki ga je njihova vlada vložila »takoj, ko je bilo to izvedljivo v skladu s poslovnikom DZ«. Volivke in volivci pa so podprli prizadevanja vlade za neodvisnost in programsko avtonomijo javnega zavoda in zakon z veliko večino potrdili na naknadnem zakonodajnem referendumu novembra 2022, so dodali.

Okrepljena vladna ekipa

Ob premierju Golobu so se srečanja udeležili tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, minister za finance Klemen Boštjančič, vodja premierjevega kabineta Luka Špoljar in državna sekretarka za strateško komuniciranje v premierjevem kabinetu Petra Aršič.

Vlada bo o dvigu višine prispevka odločala do konca avgusta, so zapisali. Višina predlaganega dviga prispevka predstavlja minimalen dvig v primerjavi z naraščanjem fiksnih stroškov zaradi zviševanja cen, ki so od leta 2012 višji za 7,5 milijona evrov oziroma za 50,5 odstotkov, so še dodali.