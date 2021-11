Katerim bankam v Sloveniji morate plačati, da lahko imate denar pri njih

Nova KBM bo po napovedih z novim letom znižala mejo zneska za zaračunavanje ležarin fizičnim osebam z 200.000 na 100.000 evrov, za kar bo zaračunala 0,04 odstotka mesečno. S tem se bo pridružila NLB in SKB, ki prav tako za stanja nad 100.000 evrov fizičnim osebam zaračunavata 0,04 odstotka mesečno.

»Odločitev je posledica razmer na trgu in denarne politike Evropske centralne banke,« so pojasnili v Novi KBM ter znova spomnili, da strankam za naložbe ponujajo alternativne produkte.

Mejo znižuje tudi Delavska hranilnica

Ležarino za visoka bančna stanja fizičnih oseb od avgusta zaračunavajo še v Addiko banki in Delavski hranilnici. Pri Delavski hranilnici jih zaračunavajo za zneske nad 150.000 evrov in po 0,04 odstotka na mesec. S 1. decembrom 2021 bodo tudi pri njih znžali mejo na 100.000 evrov, je razvidno iz obvestil, ki so jih pošiljali komitentom omenjene hranilnice.

V Addiko banki jih zaračunavajo za presežna stanja na vseh tipih evrskih transakcijskih računov, delu varčevalnih računov in rastočih depozitih, pri čemer se stanja po posameznih računih seštevajo, ne prištevajo pa se stanja na depozitih. Nadomestilo se izračunava na dnevni ravni, osnova za obračun je presežek nad določeno mejo. Nadomestilo se uporabnikom zaračuna enkrat mesečno.

Pa druge banke?

Ostale banke nadomestil za visoka bančna stanja za fizične osebe ne zaračunavajo in tega za zdaj ne nameravajo spremeniti. Sprememb ne načrtujejo niti tiste, ki ležarine zaračunavajo, so povedali v bankah.

V NLB so spomnili, da so nadomestila za visoka stanja uvedli z aprilom za povprečna mesečna stanja sredstev strank nad 250.000 evrov, z julijem pa za stanja nad 100.000 evrov. »Sprememb na tem področju ne načrtujemo, opažamo pa, da so se številne naše stranke odločile, da del sredstev usmerijo v NLB Sklade, ki so v letu 2021 beležili rekordno prodajo vzajemnih skladov,« so navedli.