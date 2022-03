Katarina ima kar tri poklice: pravi hit so punčke iz blaga karolince (FOTO)

»Ko sem pred skoraj šestimi leti najela prostor za trgovinico v središču Laškega, sem dolgo razmišljala o primernem imenu zanjo. Lepega dne me je prešinilo, čemu ne bi bila kar Katka, kot me je prvi poklical moj mož Boštjan. Za vse druge sem bila vedno Katarina,« nam pove Katarina Drobež Vrščaj, prav tako ljubka kot trgovinica, ki je prava paša za oči in dušo.

Šivam

tudi predpasnike, okrasne blazine pa punčke – karolince, ki prinašajo posebna sporočilca.

Če človek nima domišljije, kaj podariti najbližjim, prijateljem ali sodelavcem, je pravi naslov zagotovo Katka, saj je v njej na desetine izvirnih darilc. Tako kulinaričnih kot takšnih, ki imajo uporabno vrednost ali pa so le za okras.

Obiskovalci ji polepšajo dan

Drobež Vrščajeva je Laščanka, doma v neposredni bližini cerkve sv. Martina, kjer je tudi trgovina, ki jo ima v najemu. V njej nenehno nastajajo ljubki dekorativni izdelki. Sama izdeluje tulipane iz blaga, vrtnice in hortenzije pa iz filtrov za kavo, ki jih pobarva in oblikuje. Zanje je prejela certifikat kakovosti Okusiti Laško. In tudi druge kulinarične izdelke znamke Okusiti Laško je mogoče najti v njeni trgovini.

Trgovinica že od zunaj daje vtis, da se za njenimi zidovi skriva nekaj posebnega.

Različne vrste medu in medene izdelke laških čebelarjev, Šmohorsko žganje, denimo, domače testenine, kekse, zeliščne čaje in kavo. »Ker je nekaterih pridelovalcev več, imam od vsakega nekaj izdelkov, da je izbira res pestra in ni kakšne zamere,« pove Drobež Vrščajeva, ki ima v neposredni bližini hiše in trgovine tudi čudovit vrt. Naravo in živali na splošno od nekdaj obožuje, zato ne preseneča, da je najprej končala srednjo veterinarsko šolo. Potem je šolanje nadaljevala in pridobila naziv sanitarni inženir.

»Ker obožujem naravo, rože in vse, kar je povezano s krajino, pa sem šla študirat še krajinarstvo in študij uspešno zaključila,« pripoveduje Katarina, ki jo številni najamejo tudi za zasaditve, oblikovanje in vzdrževanje vrtov. V trgovinici jo tedaj nadomešča kdo od domačih.

Veliko izdelkov je primernih za darila.

Sicer pa trgovinica že od zunaj daje vtis, da se za njenimi zidovi skriva nekaj posebnega. Predvsem veliko ročnih del. Kadar ni kupcev, Katarina sedi za šivalnim strojem in iz pisanega blaga se rojevajo različni izdelki. »Pride dan, ko ne vstopi nihče. In takrat sem kar nekoliko žalostna,« pove po pravici. Lani jo je imela večinoma zaprto. Seveda zaradi korone. Letos pa je, sploh odkar ni več treba preverjati PCT-pogoja, že precej bolje.

»Upam, da je koronsko obdobje dokončno mimo, saj je bilo za nas, samostojne podjetnike, res težko,« nekoliko potoži Katarina. Med pogovorom se nama pridruži njen mož Boštjan Vrščaj, sicer predsednik Turističnega društva Laško. Tudi on je samostojni podjetnik, ukvarja se z oblikovanjem in tiskom, in zato tudi njemu koronsko obdobje ne bo ostalo v prav lepem spominu. A zdaj, s prihodom pomladi, se bo začelo dogajati tudi v Laškem: 11. junija bo spet Guštfest, festival kulinarike, ki bo napolnil osrednji Aškerčev trg, na katerem domujeta tudi zakonca Drobež Vrščaj. In to bo priložnost, da trgovinico Katka obišče kdo od obiskovalcev in najde kaj zase ali svoje najdražje.

Pisani tulipani iz blaga ter vrtnice in hortenzije iz filtrov za kavo

»Šivam tudi predpasnike, okrasne blazine pa punčke –​ karolince, ki prinašajo posebna sporočilca. Ene srečo, druge zdravje, tretje modrost,« našteva Katarina, ki iz blaga izdeluje še muce, zajčke, medvedke, srčke, ki jih napolni s sivko. Lahko so samo za okras, nekateri jih imajo za šivanke. Sama izdeluje voščilnice ter razne venčke. »Zdaj, ko je pomlad, jih okrasim s ptički in cvetlicami,« nam pokaže Katarina. Pri njej se najdejo kakšni vintage keramični krožniki in skodelice pa doze za sladkor, sol ali kavo, tudi kozmetika različnih dobaviteljev. Sama pa šiva lične brisačke, ki so v kuhinji nepogrešljive in so lahko izjemno lepo darilo.

»S strankami in ljudmi na splošno imam same dobre izkušnje. Vsi, ki zaidejo k meni, mi polepšajo dan. Res pa je veliko več žensk kot moških,« nam še pove Katarina, ki ji idej, kot pravi, ne bo zmanjkalo. In če vas pot morda zanese v Laško, jo le poiščite.

Katarina z možem Boštjanom Vrščajem, predsednikom Turističnega društva Laško

Katarina Drobež Vrščaj v trgovinici Katka ponuja veliko izdelkov, ki jih sešije sama. Fotografije: Mojca Marot