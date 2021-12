Karnerjevo vilo prodajajo Črnogorci (FOTO)

Verjetno ima pri nas malokdo tako črn spomin na ameriškega predsednika Baracka Obamo kot člani zloglasne družine Karner – predvsem Mihael, slednjega so menda nekateri imenovali Doc, ter njegova žena Alenka in Matevž Karner. Pred osmimi leti so se namreč znašli v razglasu, v katerem je Obama razglasil Mihaela Karnerja za mamilarskega barona oziroma po ameriško drug kingpina, zaradi njegovega trgovanja z anaboličnimi steroidi, s katerimi si nekateri po svetu oblikujejo in tudi uničujejo telo. »Glede na obtožbe je Karner prejel več kot 50 milijonov dolarjev nezakonitega iztržka,&laq...