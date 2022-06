Karl Erjavec fasal tožbo, sporne so izjave na komercialni televiziji

Predolg jezik in težke besede zna nekdanji politik in prvak stranke Desus Karl Erjavec precej obžalovati. V oddaji Ena na ena, ki so jo na komercialni televiziji Pop TV predvajali 30. aprila in 1. maja, je navrgel »vrsto neresničnih in skrajno žaljivih izjav, ki se nanašajo na Andreja Marčiča,« nam je povedala odvetnica Nataša Pirc Musar, ki zastopa oškodovanca. »Med drugim je Karl Viktor Erjavec predstavil Andreja Marčiča kot človeka, ki je iz stanovanja vrgel svojo ženo in otroka, ki naj bi se z Erjavčevo hčerko poročil iz koristoljubja in na Erjavca tudi sicer pozneje pri...