Policija je bila včeraj zjutraj obveščena, da je veliko osnovnih in srednjih šol ter vrtcev po Sloveniji po e-pošti prejelo grožnje. Po prejemu obvestil so izvedli vse potrebne ukrepe, ukrepale pa so tudi šole, skupno jih je grožnje prejelo kar 229, največ na vzhodu in jugovzhodu države. Eni zaprli, drugi nadaljevali »Grožnjo smo prebrali zjutraj, ob prihodu v službo. Na e-naslov je prispela že v nočnih urah. Vsebovala je obvestilo o podtaknjeni eksplozivni napravi. Po navodilih policije smo šolo evakuirali in učence poslali domov oz. obvestili starše, naj jih prevzamejo. Po evakuaciji so š...