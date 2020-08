Kaos na mejnih prehodih: čakali boste več kot dve uri

Prometnoinformacijski center za državne ceste poroča o gneči na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nastajajo zastoji.



Za poletno soboto pričakovana gneča je tudi na mejnih prehodih s Hrvaško. Okoli tri ure vozniki za izstop čakajo na mejnem prehodu Dobovec, več kot dve uri pa na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Starod. Okoli dve uri čakajo na Sočergi. Za vstop v državo vozniki od ene do dve uri čakajo na mejnih prehodih Dragonja, Sočerga in Sečovlje, do eno uro pa na Jelšanah in Starodu.



Zastoji proti Hrvaški:

- pred Dragonjo 9 kilometrov,

- pred Starodom 6 kilometrov,

- pred Jelšanami 5 kilometrov,

- pred Sečovljami 4 kilometre,

- pred Gruškovjem 1 kilometer,

- pred Rakitovcem 1 kilometer.

Dela na cesti ovirajo promet Danes velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone na primorskih cestah pa do 16. ure. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Drnovo in Čatež, kjer promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno, bo predvidoma v ponedeljek in torek popolna zapora počivališča Čatež. Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Vogrsko proti Italiji. Na pomurski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru.



Med Mursko Soboto in Lipovci je zaprta polovica avtoceste, promet poteka po drugi polovici dvosmerno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za vsa vozila nad 3,5 t v obe smeri.