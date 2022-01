Kangler zavrnil Eriko Žnidaršič: poglejte, kaj mu je napisala pred oddajo

Dva tedna po predvajanju oddaje Tarča, v kateri so se posvetili odmevnim postopkom, ki so jih organi pregona vodili proti Francu Kanglerju, so v četrtek zvečer na nacionalki predvajali drugi del oddaje. Če je prvič v oddajo Kangler prišel, ga tokrat ni bilo.

Nekaj ur pred oddajo na Twitterju objavil sporočilo voditeljice Erike Žnidaršič, ki ga je dobil popoldan, in zapisal, da to kar je zapisala v sporočilu ne drži. Voditeljica je zapisala: »G. Kangler, sem govorila z ministrom, ce se dogovorite na policiji, da danes v oddajo posljejo kriminalista, ki je zadeve vodil, g.Kranjca, bi vam predlagala, da oba prideta skupaj v oddajo. Prosim, sporocite, lp, erika žnidaršič.«

Kangler je zapisal, da je novinarka lagala in da ni govorila z ministrom Alešem Hojsom. »Nista govorila v teh dneh, izmenjala sta si tri SMS-e! A ponovno laže Erika, da je govorila z ministrom? Kako pa si predstavlja mene v oddaji, kjer bi moral v 1 minuti odgovorit na podtikanja, ponarejanja,… itd?!«

V studio RTV ni bilo niti številnih drugih vabljenih. Ustvarjalci oddaje so povabili Draga Šketo, Janeza Žirovnika, Borisa Marčiča, Marjana Fanka in Gorana Klemenčiča. Udeležbi so se izognili tudi na vrhovnem sodišču, vrh policije pa ni dal dovoljenja za udeležbo kriminalistom, na vabilo se ni odzval niti Anton Olaj. V oddaji so Kanglerjev primer komentirali Darko Simonič, Drago Kos in Zlatan Dežman.