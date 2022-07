Kandidaturo na jesenskih volitvah napoveduje lepotica, ki se je pred kamero slekla

Kampanja za predsedniške volitve se še uradno ni začela, pa je že jasno, da bo politična jesen, zelo zanimiva. Uradno so napovedali, da bodo v boj za predsednika države podali pravnica Nataša Pirc Musar, psihoanalitičarka in filozofinja Nina Krajnik, glasbenik Gregor Bezenšek, podpredsednica stranke Svoboda Marta Kos in kočevski župan Vladimir Prebilič. SDS bo, če se bo za kandidaturo odločil, podprla Anžeta Logarja, svojega kandidata naj bi predlagala tudi stranka SD. Kako se bodo odločili v NSi, še ni jasno.

Martina Valenčič FOTO: Sn

Martina Valenčič FOTO: Osebni Arhiv

Kandidaturo pa je napovedala še Martina Valentinčič. »Hudo porazna družbeno politična in gospodarska situacija v Sloveniji in v svetu, me je prepričala, da ponovno kandidiram za predsednico Slovenije v letu 2022,« je zapisala na svoji spletni strani.

Martina Valenčič je številnim Slovencem že dobro znana, je žena samooklicanega slovenskega kralja, monarha Borisa Valenčiča, ki je umrl novembra lani. Politične ambicije ima že dlje časa, saj se je želela kandidirati že na predsedniških volitvah leta 2012 in 2017, vmes si je želela postati tudi ljubljanska županja. Martina se je Slovencem in Slovenkam vtisnila v spomin tudi zaradi vročih in razgaljenih fotografij, ki jih je pred leti objavljala na spletu.

Lansko leto je takole samozavestno pozirala za ljubitelje Slovenskih novic.