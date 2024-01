Kandidatka za kmetijsko ministrico dobila zeleno luč

Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je uspešno prestala zaslišanje pred odborom DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo devet poslancev, šest jih je bilo proti. Zavzemala se bo za kmetijsko in prehransko varnost ter da bo poklic kmeta dobil večji pomen.

Čalušić je na zaslišanju pred matičnim odborom DZ dejala, da se bo zavzemala za trajnostne oblike kmetovanja ter za to, da bo poklic kmeta dobil večji pomen in postal bolj privlačen, predvsem za mlade. Poudarek v kmetijstvu mora biti po njenem mnenju na spodbujanju inovacij in prenosu znanja v prakso.

DZ bo o imenovanju Čalušić odločal na izredni seji v petek. Če bo potrjena, kar glede na razmerja v DZ ne bi smelo biti vprašanje, bo na čelu resorja, ki ga začasno vodi obrambni minister Marjan Šarec, nasledila lansko jesen razrešeno Ireno Šinko.