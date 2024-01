Izbranka Goloba prekinila molk: Izobrazba ni pogoj za položaj, ki ga opravljam

Kandidatka za kmetijsko ministrico Mateja Čalušić se je potem, ko je na spletni strani DZ prišlo do domnevne napake glede njene izobrazbe, na poročanje medijev odzvala, da se ni predstavljala z izobrazbo, ki je nima. Po pisanju nekaterih portalov je bila tam kot njena izobrazba še nedavno navedena univerzitetna diploma, a ima le visokošolsko.

»Izobrazba ni pogoj za položaj, ki ga opravljam, in tudi ni vplivala na to, da sem leta 2022 kandidirala za poslanko. Ne nazadnje pa je tudi iz mojega javno objavljenega diplomskega dela jasno razvidno, v okviru katerega študija sem pridobila izobrazbo. Zato mi je neizmerno žal, da je prišlo do te neželene administrativne napake,« so odziv Čalušićeve sporočili iz poslanske skupine Svoboda.

Da je pri vnosu podatkov o poslanki in njeni izobrazbi prišlo do napake, so za STA že v soboto navedli v poslanski skupini.

Napačni podatki tudi na spletni strani DZ

Po navedbah nekaterih portalov je bila poslanka z univerzitetno izobrazbo predstavljena na kandidatni listi, ki jo je pred parlamentarnimi volitvami leta 2022 objavila Državna volilna komisija (DVK). Ob tem so priložili izpis s kandidatne liste, kjer je pod njenim imenom navedeno univerzitetna diplomirana inženirka agronomije.

Tudi na spletni strani DZ je bilo po nekaterih navedbah ob poslankini predstavitvi še v minulih dneh zapisano, da ima univerzitetno diplomo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, iz njene javno objavljene diplome pa je razvidno, da ima le diplomo visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje.