Kandidati za predsednika SD nagovorili delegate, volitve novega vodstva v teku (FOTO)

Kandidati za predsednika SD Matjaž Han, Milan Brglez, Jani Prednik in Tadej Beočanin so v predstavitvah kandidatur med drugim izpostavili večje uveljavljanje programa SD v vladi, vrednote socialne demokracije ter sodelovanje in povezanost stranke. Han pa se je v velikem delu nagovora otepal očitkov o kandidaturi tik pred zdajci.

Kongres stranke SD, Ljubljana 13. april 2024 FOTO: Matej Druznik

Pri volitvah predsednika je pričakovati drug krog

392 delegatov bo v nadaljevanju kongresa izbiralo novega predsednika SD in druge posameznike za vodstvene funkcije v SD, med drugim podpredsednike in glavnega tajnika. Pri volitvah predsednika je pričakovati drug krog, izvoljeni kandidat mora namreč na tajnem glasovanju doseči večino vseh glasov.

