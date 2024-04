Na kongresu SD: novinarje so poslali iz dvorane

Delegati SD na volilnem kongresu začenjajo izbiro novega vodstva stranke. Za vodenje stranke se potegujejo Jani Prednik, Tadej Beočanin, Milan Brglez in Matjaž Han. Slednjemu je po informacijah STA tudi že uspelo zbrati potrebne podpise za kandidaturo. Izvolitev novega predsednika, ki bo začrtal nadaljnjo pot stranke, je pričakovati v drugem krogu.

Kongres sestavlja 409 delegatov, od tega so tri četrtine delegatov iz območnih organizacij stranke. Izvoljeni kandidat mora na tajnem glasovanju doseči večino vseh glasov.

Delo poroča. da je 392 delegatov izglasovalo, da se razprava o poročilu o delu v mandatu od 2022 do 2024, del katerega je tudi poročilo nadzornega odbora, opravi brez prisotnosti javnosti. Novinarji so morali tako zapustiti dvorano. Predlog je podal delegat Gorazd Prah, in sicer zato, da se bodo lahko odkrito pogovorili tako o sodelovanju v vladi, kot o delovanju poslanske skupine in tudi o finančnem stanju stranke.

Kongres SD FOTO: Matej Druznik

Po evidentiranju kandidatov so v tekmo vstopili vodja poslancev Prednik, ajdovski župan Beočanin in evropski poslanec Brglez, ki so v zadnjih tednih tudi stopili pred članstvo in soočili stališča. Tik pred zdajci pa je vstop v volilno tekmo v petek napovedal še gospodarski minister Han, ki mora danes skladno s statutom zbrati še podpise tretjine delegatov.

Vsi štirje kandidati so pred začetkom odločanja delegatov prepričani v svoje možnosti za uvrstitev v drugi krog glasovanja, možnost umika v zadnjem trenutku zanikajo. O končnem rezultatu današnjega kongresa ne želijo špekulirati.

Han bi poenotil stranko

Han se kongresa veseli. Kot je dejal, je v »borbo« stopil, da ponudi še zadnjo pomoč stranki, ki da bo po današnjem dnevu na novo pot stopila povezana. »Če bodo delegati in delegatke ugotovili, da lahko jaz poenotim stranko, bom hvaležen, v primeru, da zmaga kdo od mojih kolegov, bom od jutri naprej normalno delal,« je dejal. Podporo za glavno tajnico je v izjavi izrazil Živi Živković.

»To je praznik demokracije, v SD kažemo, kako je možno s procesom znova pridobiti kredibilnost,« pa je poudaril Brglez. Obenem je zatrdil, da se bo sam vedno boril za socialno demokracijo.

Kongres SD, Milan Brglez FOTO: Matej Druznik

Beočanin pa je ocenil, da je pred delegati odločitev o tem, kdo bo SD popeljal na naslednje državnozborske volitve. »Prepričan sem v dober rezultat in verjamem, da lahko socialno demokracijo peljem naprej po poti, ki si jo tudi zasluži,« je zatrdil.

Prednik je izpostavil, da so trije kandidati z obiski na terenu konsolidirali stranko. Kandidatura Hana na samem kongresu je glede na statut mogoča, pravi, odločitev o tem, ali bo socialna demokracija "šla po novi poti ali pa se bo držala nekih starih vzorcev, ki so stranko pripeljali do stanja, kjer je", pa je na delegatih. »Matjaž Han verjetno res ne pomeni neke nove poti,« je ob tem dodal.

Tanja Fajon prepričana, da je stranka v boljši kondiciji

»Mislim, da bo en zelo dober dan, je tudi prelomen dan za stranko in priložnost za en nov začetek,« je ob prihodu na kongres dejala aktualna predsednica SD Tanja Fajon. Han po njeni oceni med kandidati za njenega naslednika uživa največje zaupanje. »Tudi moje, cenim pa vse kandidate in prav z vsakim bom zelo dobro sodelovala,« je dejala.

V uvodnem nagovoru zbranim na kongresu pa se je med drugim ozrla na štiriletno obdobje predsedovanja stranki. Po pretresih v luči afere ob nakupu prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti, ki je stranko tudi pripeljala do izrednega volilnega kongresa, pa je prepričana, da je SD v bistveno boljši kondiciji kot pred nekaj meseci.

Kongres SD, Tanja Fajon FOTO: Matej Druznik

Po njenih besedah so dokazali, da je ideja socialne demokracije še kako živa, članstvo pa izjemno aktivno. Želi si, da vodstvo stranko postavi tja, kjer ji je mesto. »V politiki ni zmagovalcev, smo samo ljudje, ki delamo tisto, kar verjamemo, da je najboljše za ljudi,« je dejala.

Pred odločitvijo o novem vodstvu stranke je izrazila željo, da bo nov predsednik srčen, iskren, pošten, povezovalen in vključujoč.

Obenem je izpostavila, da so v stranki vedno znali biti samokritični in redkeje izraziti pohvalo. Delegatom je zaželela dober izplen kongresa ter jih pozvala, naj novega predsednika ne začnejo rušiti že dan po kongresu.

Kongresa se sicer ob članstvu ter poslancih in ministrski ekipi SD udeležujejo tudi predstavniki koalicije, in sicer podpredsednica Svobode Sara Žibrat in poslanka Levice Nataša Sukič. Prisotna pa je tudi nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek.