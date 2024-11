Gibanje Svoboda zapustil vidni član in odšel k Logarju: »Razočaran sem«

Podjetnik Primož Novak se je leta 2022 priključil Gibanju Svoboda. Zdaj se je odločil, da bo svojo politično pot zaradi osebnega razočaranja v stranki raje nadaljeval pri predsedniku novoustanovljene stranke Demokrati Anžetu Logarju.

Po volitvah in zmagi Gibanja Svobode mu je pripadlo mesto predsednika sveta četrtne skupnosti Rožnik. Trenutno je sicer še edini predsednik četrtne skupnosti v Ljubljani, ki ne pripada Listi Zorana Jankovića.

»Nadejal sem se uresničitve besed in obljub o drugačnem oziroma novem političnem pristopu, ki bo razumel, da je za splošno blaginjo treba izkazati tudi razumevanje in spoštovanje dela družbe, ki s svojimi malimi in srednjimi podjetji zagotavljamo redna in stabilna delovna mesta ter pomembne davčne prihodke za delovanje in razvoj naših lokalnih skupnosti in države.

Ta podjetja še vedno predstavljajo gonilo slovenskega gospodarstva in razvoja, a so v mandatu te vlade močno zapostavljena. Podjetniki smo se v mandatu trenutne vlade znašli pod nenehnimi dodatnimi in vedno novimi finančnimi pritiski in bremeni,« je razloge za nezadovoljstvo s svojo matično stranko na facebooku komentiral Novak.

Novak, sicer lastnik restavracije v središču Ljubljane in vodja ene največjih slovenskih verig hitre in kakovostne prehrane Lars & Sven burgers, je prepričan, da vlada v svojem mandatu v »ničemer ne pripomore k bolj produktivnemu poslovnemu okolju«.

»Zaradi tega smo s svojimi produkti in storitvami vedno manj konkurenčni. Birokratske obveznosti nam ob že tako zaskrbljujočih kadrovskih primankljajih jemljejo še zadnje moči in resurse za boj v vedno tršem konkurenčnem boju. Težko dojamem, da se vse navedeno dogaja prav v vladi pod vodstvom stranke Gibanja Svoboda, katere član sem bil do današnjega dne tudi sam,« pravi.

»Glede na politično smer, v katero je krenilo Gibanje Svoboda, s svojimi skrajno levimi koalicijskimi partnerji, sem se po temeljitem premisleku odločil za drugo pot, ki je bolj usklajena z mojimi osebnimi prepričanji in vrednotami. Zaradi navedenega ne morem biti več del te stranke in zato iz nje z današnjim dnem izstopam,« je zapisal in dodal, da se bo na ustanovnem kongresu stranke Demokrati vključil v delo ožje ekipe pod vodstvom Anžeta Logarja.

Na stranko Gibanje Svoboda smo naslovili vprašanje, koliko članov je izstopilo iz stranke v zadnjem letu in koliko novih članov so dobili. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.