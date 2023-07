Kakšno vreme nas čaka, bo klestila toča? Odgovarja meteorolog Andrej Velkavrh

Po Sloveniji zadnje dni divjajo nevihte. Ob prehodu hladne fronte je včeraj popoldne na kratko celo snežilo. Za ta letni čas so namreč na Kredarici zabeležili presenetljiv vremenski pojav. Bo vreme tudi v prihodnjih dneh tako nestanovitno, smo se pogovarjali z dežurnim prognostikom Andrejem Velkavrhom.

Temperature se bodo le do sobote dvigovale tam do 30 stopinj Celzija. FOTO: Jure Eržen, Delo

Danes zjutraj smo se zbudili v precej sveže julijsko jutro. V Ljubljanski kotlini in v okolici Novega mesta se je pojavila celo megla. Zakaj je prišlo do takšne spremembe?

»Kar se je zgodilo danes zjutraj, je precej normalen pojav zaradi obilnejših padavin prejšnje dni. Poleti je megla po navadi prvi dan, prvo jutro po padavinah, če je seveda padlo dovolj dežja, potem pa sledi mirna noč, da se razjasni. Zato so današnje nižje temperature popolnoma normalen pojav, nič posebnega.«

V Ljubljani je vse zeblo ...

»Hja, saj je bilo res hladno (smeh), a čudno bi bilo le v primeru, če bi bilo več dni oziroma več juter zaporedoma tako hladnih. Ampak tudi poleti je tako, da če imate kakšno hladno fronto, tudi če imate daljše obdobje toplega vremena, če pride takšna prehodna izrazitejša ohladitev, lahko prinese tudi takšna hladna jutra. Niso pa zelo pogosta, to se pa strinjam.«

Napoved kaže, da bo danes in jutri sončno in postopno topleje. Kaj nas čaka v prihodnje?

»Nič kaj stabilnega vremena ne bomo imeli, tudi temperature se bodo le do sobote dvigovale tam do 30 stopinj Celzija, potem bo spet hladneje, tam do 25 stopinj, malo čez malo pod – naslednji teden. Tudi za širše območje tukaj okoli nas je videti, da bo raje na spodnji strani tega povprečja kot na sredini povprečja.«

Vse je strah toče, prav zaradi pridelka in avtomobilov. Danes je verjetnost trenutnega pojavljanja toče zelo majhna. Kako bo v naslednjih dneh?

»Načeloma zdaj ne bo toliko topla zračna masa in posledično je manj verjetno za takšne dogodke. Mogoče iz sobote na nedeljo bo spet več možnosti. V soboto bo namreč spet topleje in potem pride v nedeljo tista višinska dolina, če bodo kakšne malo izrazitejše, je možnost pojava toče, ampak ne tako, kot je bilo. Ne morem izključiti, da v nedeljo ne bo kakšna nevihta, ampak nič hujšega ne bo. Včeraj na primer so bile popoldan takšne nevihte, v katerih smo lahko uživali in jih gledali. Ko je malo tveganja, jih lahko od daleč na varnem tudi opazujemo.«

Letošnji julij bo najtoplejši mesec v zgodovini meritev Letošnji julij bo najtoplejši mesec v zgodovini meritev in verjetno brez primere v zadnjih tisočletjih, so danes sporočili Združeni narodi. Rekordne julijske temperature kažejo, da je Zemlja iz faze segrevanja prešla v »obdobje globalnega vrenja«, pa je opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres in pozval k takojšnjemu ukrepanju. 6. julij je bil najbolj vroč dan v zgodovini meritev, saj je povprečna dnevna globalna temperatura površja Zemlje znašala 17,08 stopinje Celzija, s čimer je bil presežen rekord iz 13. avgusta 2016, ko je znašala 16,8 stopinje.

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče FOTO: Arso

