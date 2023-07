V Sloveniji poleg neurja in toče za nekaj časa tudi snežilo (FOTO)

Slovenija je zadnje dni v primežu nevihtnih dni. Ob prehodu hladne fronte pa je včeraj popoldne v naši deželi na kratko celo snežilo. Za ta letni čas so namreč na Kredarici zabeležili presenetljiv vremenski pojav. »Ohladitev nam ni prinesla zgolj številnih neurij, s katerimi smo se spopadali v preteklih dneh, ampak tudi nekaj snežink v visokogorju. Kamera na Kredarici je posnela kratkotrajno snežno ploho. Na najvišji meteorološki postaji je trenutno 1 °C,« so zapisali pri Arso.

Spomnimo, v neurju, ki je Slovenijo zajelo v ponedeljek zvečer in torek zjutraj, je najbolj prizadelo zahodni del naše države in območje Celja na vzhodu države . Zaradi neurja je prišlo tudi do izpada električne energije ponekod na zahodnem Primorskem in vzhodnem Štajerskem. Elektrike je zmanjkalo tudi na območju Celja, nastala pa je tudi druga škoda na tamkajšnji infrastrukturi. Po podatkih Elektra Celje je bilo v torek zjutraj brez elektrike več kot 1500 odjemalcev.

Kako kaže?

V četrtek bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V petek bo sončno in še nekoliko topleje. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo oblačno s plohami in nevihtami.