Velika verjetnost toče: to območje je ogroženo

Vremenoslovci za danes napovedujejo bolj umirjen dan kot včeraj. Oranžno opozorilo se je poslovilo, zamenjalo ga je rumeno, ki je napovedovalo nevihte. In te nas niti danes niso zaobšle. Pa ne samo to: kmalu po 14. uri se je pojavilo še opozorilo, ki je naznanjalo veliko verjetnost toče.

Če boste danes popoldne odšli na sprehod, ne pozabite dežnika, saj bodo možne plohe in nevihte.

Kaj nas čaka v četrtek

Dobro novico pa imamo za jutri: precej jasno bo. »Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli 5, ob morju 14, najvišje dnevne pa od 21 do 25, na Primorskem do 27 °C,« napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

Kakšna je verjetnost toče:

Radarska slika padavin (pojasnilo, kako brati radarsko sliko, najdete v članku Gledate radarsko sliko? To je vse, kar morate vedeti, da jo boste razumeli):