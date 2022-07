Kdaj naslednji teden bo najbolj vroče? Pojasnjuje Gregorčič

»V začetku tedna je Evropo zajel nov vročinski val, ki pa ga lahko v prihodnjem tednu pričakujemo tudi pri nas, pa vse do Balkana,« pravi dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Španska meteorološka agencija Aemet je že sprožila alarm za 16 od 17 regij v državi, ki jo je skoraj v celoti zajel vročinski val. V Andaluziji na jugu in Estremaduri na zahodu Španije se je živo srebro v senci povzpelo do 44 stopinj Celzija.

Predvidena temperaturna odstopanja od povprečja po Evropi za prihodnji teden. FOTO: Arso

Od srede naprej pa kaže tudi pri nas na stopnjevanje vročine in nas bo ob suši zajel vročinski val. »Kot kažejo najnovejše napovedi, bo vročina najbolj izražena od srede, 20. 7., do petka, 22. 7., ko bodo najvišje popoldanske temperature lahko marsikje presegle 35 stopinj.« Koliko časa bo vročinski val trajal in kako visoko bodo temperature segale, še ni mogoče zanesljivo napovedati. To bo znano v začetku prihodnjega tedna, ko temperature na srečo mnogih ne bodo previsoke. Od sobote do ponedeljka (med 16. in 18. julijem) ne bo zelo vroče in bo nad 30 stopinjami predvidoma le na Primorskem.

S hudo vročino se ubadajo tudi drugod po svetu, med drugim na Kitajskem, v prvi vrsti v Šanghaju, kjer so izmerili rekordnih 40,9 stopinje Celzija. To je izenačitev najvišje izmerjene temperature na tem območju od začetka beleženja leta 1873.

Po oceni znanstvenikov so vročinski valovi postali pogostejši zaradi podnebnih sprememb, v prihodnosti pa bodo zaradi nadaljnjega naraščanja temperatur postali še daljši in intenzivnejši.