Kakšne so cene osnovnih živil? Razlika med najcenejšim in najdražjim trgovcem precejšnja

V okviru vladnih ukrepov za naslovitev draginje je zaživela spletna stran, ki bo potrošnikom ponujala primerjavo cen osnovnih živil in lažjo izbiro med primerljivimi izdelki. Kot je pojasnila kmetijska ministrica Irena Šinko, bodo potrošniki na portalu pridobili informacije ceni, poreklu in kakovosti izdelka.

Razlika med najcenejšo in najdražjo več kot 10 evrov

Prvi popis cen živil so ga popisovalci v Sloveniji izvedli 13. septembra, na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji pa 15. septembra. V košarici so kilogram ali liter pšenične bele moke, belega kruha, testenin, mleka, tekočega jogurta, jajc, jabolk, krompirja, sončničnega olja in belega sladkorja ter 300 gramov sira, 250 gramov masla ter pol kilograma govejih in svinjskih zrezkov ter piščančjega fileja.

Za takšno košarico je bilo treba 13. septembra u odšteti od 47,38 evra do 53,23 evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo je 10,85 evra. Gre za šest največjih trgovcev v Sloveniji, ki so jih izbrali za popis. Tega so izvedli v njihovih trgovinah v v Ljubljani, da se lahko primerjajo cene na isti osnovi, na kar vpliva tudi geografska primerljivost.

Kaj pa pri sosedih?

V popisu cen v treh sosednjih državah je najcenejša košarica stala 32,44 evra, najdražja pa 54,28 evra. Najcenejša je bila od najcenejše v Sloveniji cenejša za 14,94 evra.

Če bi potrošnik vsako živilo kupil pri trgovcu v posamezni državi, kjer je to najcenejše, bi za košarico vseeno najmanj denarja odštel v Sloveniji. Njena cena bi znašala 28,62 evra. Na Hrvaškem bi zanjo moral plačati 31,51 evra, v Italiji 34,63 evra in v Avstriji 37,99 evra.

Največji strošek je meso

V košarici 15 osnovnih živilskih skupin je največji strošek meso. Vse tri upoštevane vrste mesa so bile v Sloveniji v primerjavi s tistimi čez mejo najdražje. Jabolka so bila cenejša v Italiji in na Hrvaškem, krompir in sončnično olje sta bila cenejša na Hrvaškem, testenine, sir in sladkor pa v Italiji. V Sloveniji so bili cenejši kot pri sosedih jajca, jogurt, kruh, mleko in moka.

Popis se bo za boj proti prehranski draginji izvajal do marca prihodnje leto. Analize cen med različnimi ponudniki bodo opravili na vsakih 14 dni, analize popisov v tujini pa trikrat v teku projekta. V Italiji, Avstriji in na Hrvaškem se ta izvaja v trgovskih podjetjih, ki so od meje s Slovenijo oddaljena do 50 kilometrov.