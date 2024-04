Kako smo za podjetje Mjob povečali organski promet

Podjetje Mjob se je odločilo povečati svojo vidnost za iskalni pojem »delovna mesta za študente«, zato so se obrnili na Web Center, da bi izvedli SEO optimizacijo spletne strani.

Ekipa strokovnjakov se je lotila naloge z uporabo različnih strategij za izboljšanje pozicij Mjoba v iskalnih rezultatih. Najprej so izvedli on-site optimizacijo, kar vključuje prilagoditve na spletni strani. To pomeni vključevanje ključnih besed v naslove, opise in vsebino strani, pa tudi tehnične prilagoditve, kot je izboljšanje hitrosti nalaganja strani. Poleg tega so izvedli tudi off-site optimizacijo, pri čemer so gradili kakovostne povezave z drugih spletnih strani na spletno mesto Mjob. To pomaga povečati avtoriteto spletnega mesta in ga narediti bolj privlačnega za iskalnike.

Rezultati SEO optimizacije spletne strani so bili odlični. Spletna stran Mjob je dosegla višje pozicije v iskalnih rezultatih za kategorijo poslovi za študente, kar je privedlo do večjega števila obiskovalcev na spletni strani in večjega zanimanja za ponujene storitve.

V podjetju Web Center smo ponosni, da so lahko pomagamo Mjobu in drugim podjetjem doseči njihove cilje na spletu. Naša zavezanost kakovosti in strokovnosti jih nenehno usmerja k iskanju najboljših rešitev za stranke, da lahko izkoristijo vse prednosti, ki jih ponuja digitalni svet.

Primeri iz prakse

1. Mali vragci

Podjetje Web Center se je nedavno lotilo optimizacije spletnih strani za podjetje Mali vragci, in sicer za ključno besedno zvezo »otroški avto na akumulator«, s čimer je želelo izboljšati svojo prisotnost na spletu in doseči višje pozicije v iskalnih rezultatih. Podjetje Mali vragci je že imelo obstoječo prisotnost na spletu, vendar so želeli doseči še večjo prepoznavnost in povečati promet na svoji spletni strani. Spletna stran podjetja Mali vragci se je povzpela med prve tri zadetke v iskalnih rezultatih. Optimizacija spletnih strani je proces, ki zahteva strokovno znanje, nenehno spremljanje in prilagajanje, saj se algoritmi iskalnikov in trendi v digitalnem okolju nenehno spreminjajo.

2.workforce.rs

Podjetje Workforce RS, specializirano za kadrovske storitve v Beogradu, je nedavno izbralo podjetje Web Center za izvedbo SEO optimizacije spletne strani. Glavni cilj je bila optimizacija spletne strani za ključno besedno zvezo »HR agencije Beograd« z namenom izboljšanja njihove vidnosti in pozicije v spletnih iskalnikih. Sodelovanje med podjetjem Workforce RS in Web Centrom je bilo usmerjeno v povečanje prepoznavnosti in dosega ciljne publike, ki išče kadrovske agencije v Beogradu. Glede na konkurenčno naravo trga za kadrovske storitve je bila pravilna izbira ključne besede ključnega pomena za uspešno pozicioniranje strani.

3. workforce.hr

V današnjem digitalnem svetu je ključno, da podjetja poskrbijo za svojo vidnost na spletu, še posebej če delujejo v panogi, ki se osredotoča na ponudbo storitev, povezanih z zaposlovanjem. Podjetje Workforce HR, ki se specializira za kadrovske storitve, je nedavno izbralo podjetje Web Center za izvedbo SEO optimizacije njihove spletne strani. Cilj tega sodelovanja je bila optimizacija spletne strani za ključno besedno zvezo »agencije za zapošljavanje«, s čimer bi izboljšali prisotnost in uvrstitev v spletnih iskalnikih. S tem sodelovanjem si je podjetje Workforce HR prizadevalo povečati prepoznavnost svoje blagovne znamke in privabiti večje število potencialnih strank, ki iščejo kadrovske agencije in storitve zaposlovanja na spletu. Glede na konkurenčnost trga kadrovskih agencij je pravilna izbira ključne besede zelo pomembna.

4. Avtooptika

Ko se lastniki avtomobilov odločajo za izbiro najboljše optike za svoje vozilo, se pogosto zatekajo k iskanju informacij na spletu. Zato je ključnega pomena, da podjetja, ki ponujajo storitve avtooptike, dosegajo visoko vidnost v iskalnih rezultatih. Podjetje Web Center je nedavno izvedlo uspešno optimizacijo spletnih strani za ključno besedo »avtooptika«, s čimer je povečalo prepoznavnost podjetij, ki delujejo na tem področju. Ta postopek je izjemno pomemben, saj pravilna nastavitev podvozja bistveno vpliva na stabilnost avtomobila. Pri avtooptiki gre za prilagajanje in nastavitev podvozja vozila, ki je ključno za pravilno usmerjanje in krmiljenje vozila. Poleg tega postopek vpliva tudi na zmanjšanje porabe goriva in obrabo pnevmatik, kar prispeva k večji ekonomičnosti vožnje.

SEO optimizacija spletnih strani

V digitalni dobi, ko je konkurenca na spletu nepopustljiva, je ključnega pomena, da podjetja izkoristijo vse možnosti za izboljšanje svoje vidnosti in dosega na spletu. Eden izmed najučinkovitejših načinov za to je SEO optimizacija spletnih strani.

FOTO: Web center

Podjetje Web Center že vrsto let uspešno pomaga podjetjem pri izboljšanju vidnosti na spletu. Naša ekipa strokovnjakov se ponaša z obsežnim znanjem in izkušnjami na področju SEO optimizacije spletnih strani, kar omogoča strankam, da dosežejo želene rezultate v iskalnih rezultatih.

Glavni cilj SEO optimizacije spletnih strani je izboljšati njihovo uvrstitev v iskalnih rezultatih. To pa se doseže z različnimi strategijami, ki vključujejo optimizacijo ključnih besed, tehnično optimizacijo, izgradnjo kakovostnih povezav in ustvarjanjem relevantne vsebine.

Naročnik oglasne vsebine je Web center